7 мая состоится ответный полуфинальный матч Лиги Европы, в котором «Фрайбург» примет португальскую «Брагу». Первая встреча завершилась победой португальцев со счeтом 2:1, что оставляет обеим командам отличные шансы на выход в финал. Немцам необходимо побеждать, и фактор домашнего поля может стать решающим.

«Фрайбург»

Немцы подходят к ответному матчу после домашней ничьей с «Вольфсбургом» (1:1) в Бундеслиге. Команда стабильно забивает в четырeх последних матчах Лиги Европы и в 10 из 12 последних матчей во всех турнирах. Однако оборона «Фрайбурга» оставляет желать лучшего – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Команда пропускает в шести последних матчах. «Фрайбург» одержал четыре победы подряд в домашних матчах Лиги Европы, что даeт надежду на успешный исход противостояния. Немцам необходимо забивать как минимум один мяч для перевода игры в дополнительное время.

«Брага»

Португальцы подходят к ответному матчу после домашней ничьей с «Эшторилом» (1:1) в Примейре. Команда не проигрывает на протяжении четырeх последних матчей Лиги Европы и стабильно забивает в этих встречах. «Брага» демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Команда забивает в 11 последних матчах во всех турнирах и не проигрывает в 8 из 10 последних встреч. Португальцы имеют комфортное преимущество после первого матча и могут играть по счeту.

Факты о командах

«Фрайбург»

Забивает в 4 последних матчах Лиги Европы

Победа в 4 последних домашних матчах Лиги Европы

В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 последних матчах

Забивает в 10 из 12 последних матчей во всех турнирах

«Брага»

Не проигрывает в 4 последних матчах Лиги Европы

Забивает в 4 последних матчах Лиги Европы

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 11 последних матчах во всех турнирах

Победа в первом матче со счeтом 2:1

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Брага»

Судя по форме обеих команд, «Фрайбург» находится в непростом положении и пропускает в шести последних матчах. «Брага» стабильно забивает в 11 последних встречах и имеет комфортное преимущество после первой игры. Немцам придeтся раскрываться, что создаст моменты для контратак гостей. Ожидаем результативный футбол, где «Фрайбург» сумеет одержать победу, но для выхода в финал этого может не хватить.

Рекомендованные ставки