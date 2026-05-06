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«Фрайбург» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 7 мая 2026 с коэффициентом 1.75

06 мая 2026 8:10
Фрайбург - Брага
07 мая 2026, четверг 22:00 | Лига Европы, 1/2 финала
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1.75
Победа «Фрайбурга»
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7 мая состоится ответный полуфинальный матч Лиги Европы, в котором «Фрайбург» примет португальскую «Брагу». Первая встреча завершилась победой португальцев со счeтом 2:1, что оставляет обеим командам отличные шансы на выход в финал. Немцам необходимо побеждать, и фактор домашнего поля может стать решающим.

«Фрайбург»

Немцы подходят к ответному матчу после домашней ничьей с «Вольфсбургом» (1:1) в Бундеслиге. Команда стабильно забивает в четырeх последних матчах Лиги Европы и в 10 из 12 последних матчей во всех турнирах. Однако оборона «Фрайбурга» оставляет желать лучшего – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Команда пропускает в шести последних матчах. «Фрайбург» одержал четыре победы подряд в домашних матчах Лиги Европы, что даeт надежду на успешный исход противостояния. Немцам необходимо забивать как минимум один мяч для перевода игры в дополнительное время.

«Брага»

Португальцы подходят к ответному матчу после домашней ничьей с «Эшторилом» (1:1) в Примейре. Команда не проигрывает на протяжении четырeх последних матчей Лиги Европы и стабильно забивает в этих встречах. «Брага» демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Команда забивает в 11 последних матчах во всех турнирах и не проигрывает в 8 из 10 последних встреч. Португальцы имеют комфортное преимущество после первого матча и могут играть по счeту.

Факты о командах

«Фрайбург»

  • Забивает в 4 последних матчах Лиги Европы
  • Победа в 4 последних домашних матчах Лиги Европы
  • В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей во всех турнирах

«Брага»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Лиги Европы
  • Забивает в 4 последних матчах Лиги Европы
  • В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 11 последних матчах во всех турнирах
  • Победа в первом матче со счeтом 2:1

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Брага»

Судя по форме обеих команд, «Фрайбург» находится в непростом положении и пропускает в шести последних матчах. «Брага» стабильно забивает в 11 последних встречах и имеет комфортное преимущество после первой игры. Немцам придeтся раскрываться, что создаст моменты для контратак гостей. Ожидаем результативный футбол, где «Фрайбург» сумеет одержать победу, но для выхода в финал этого может не хватить.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фрайбурга» – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – да

1.75
Победа «Фрайбурга»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Брага Фрайбург
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