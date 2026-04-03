Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«МЛ Витебск» – «Ислочь»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.52

03 апреля 2026 10:00
МЛ Витебск - Ислочь
04 апр. 2026, суббота 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.52
Победа «МЛ Витебск»
Сделать ставку

4 апреля в рамках 2-го тура белорусской Высшей лиги «МЛ Витебск» примет «Ислочь». Хозяева стартовали с победы над «Торпедо-БелАЗ» (1:0) и находятся в отличной форме. «МЛ Витебск» имеет подавляющее преимущество в личных встречах.

«МЛ Витебск»

Хозяева подходят к матчу в великолепной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах и не проигрывает в 7 последних. «МЛ Витебск» забивает в 19 последних матчах и обязательно забивает в 7 последних. В последних 5 играх хозяева забили 2.20 гола в среднем и пропустили 0.80. В личных встречах с «Ислочью» «МЛ Витебск» побеждает в 4 последних матчах и забивает в 5 последних очных встречах.

«Ислочь»

Гости подходят к матчу после победы над «Барановичами» (2:0). Команда не проигрывает в 4 последних матчах и не пропускает в 4 последних. В последних 5 играх «Ислочь» забила 1.20 гола в среднем и пропустила 0.80. В личных встречах с «МЛ Витебском» у гостей статистика негативная: 4 поражения подряд.

Факты о командах

«МЛ Витебск»

  • Победа в последнем матче над «Торпедо-БелАЗ» (1:0)
  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 19 последних матчах
  • Побеждает в 4 последних очных матчах с «Ислочью»

«Ислочь»

  • Победа в последнем матче над «Барановичами» (2:0)
  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Не пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Ислочь»

«МЛ Витебск» является явным фаворитом: команда побеждает в 4 матчах подряд, забивает в 19 матчах и имеет феноменальную статистику личных встреч (4 победы подряд). «Ислочь» не пропускает в 4 матчах, но против «МЛ Витебска» традиционно играет неудачно. Учитывая атакующую мощь хозяев и их преимущество в классе, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «МЛ Витебска».

Рекомендованные ставки

  • Победа «МЛ Витебск» – коэффициент 1.52
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 