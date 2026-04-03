Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Генчлербирлиги» – «Гезтепе»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 3.10

03 апреля 2026 11:05
Генчлербирлиги - Гезтепе
04 апр. 2026, суббота 14:30 | Турция. Суперлига, 28 тур
Перейти в онлайн матча
3.10
Ничья
Сделать ставку

4 апреля в рамках 28-го тура турецкой Суперлиги «Генчлербирлиги» примет «Гезтепе». Хозяева занимают 13-е место с 25 очками после 27 туров, гости расположились на 6-й строчке с 43 очками. Обе команды находятся в кризисе: хозяева не могут выиграть 7 матчей, гости – 6.

«Генчлербирлиги»

Хозяева переживают затяжной кризис. Команда не может выиграть в 7 последних матчах. В последних 5 играх «Генчлербирлиги» забил всего 0.60 гола в среднем и пропустил 0.80. Атака практически не работает. При этом дома клуб выступает увереннее: «Генчлербирлиги» не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей. Лучший бомбардир – Секу Койта (6 голов в 25 матчах). В личных встречах с «Гезтепе» дома хозяева не проигрывают в 6 из 8 последних матчей.

«Гезтепе»

Гости также находятся в кризисе. Команда не может выиграть в 6 последних матчах. В последних 5 играх «Гезтепе» забил всего 0.60 гола в среднем и пропустил 1.60. Атака нестабильна, оборона уязвима. В личных встречах с «Генчлербирлиги» гости побеждают в 3 последних матчах и не пропускают в 3 последних очных встречах.

Факты о командах

«Генчлербирлиги»

  • Поражение в последнем матче от «Коньяспора» (0:1)
  • Не может выиграть в 7 последних матчах
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей
  • В среднем: 0.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

«Гезтепе»

  • Ничья в последнем матче с «Аланьяспором» (2:2)
  • Не может выиграть в 6 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает в 3 последних очных матчах с «Генчлербирлиги»

Прогноз на матч «Генчлербирлиги» – «Гезтепе»

Ожидается встреча двух команд в кризисе. «Генчлербирлиги» дома выступает уверенно (9 из 11 матчей без поражений), а «Гезтепе» не может выиграть 6 матчей подряд. Учитывая, что в личных встречах «Гезтепе» побеждает в 3 последних матчах, но текущая форма гостей оставляет желать лучшего, наиболее вероятным сценарием выглядит ничья или минимальная победа хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.10
  • Тотал меньше 2.5 голов

3.10
Ничья
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Гезтепе Генчлербирлиги
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 