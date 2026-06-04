5 июня 2026 года в 19:00 сборные Беларуси и Сирии сыграют в товарищеском матче.

Беларусь

Беларусь в неплохой форме: не проигрывают в 5 из 7 последних товарищеских матчей, забивают в 6 последних. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.00. В прошлом матче победа над Арменией (2:1). В личной встрече с Сирией в 2022 году белорусы победили (1:0). Дома Беларусь будет цепляться за победу.

Сирия

Сирия в отличной атакующей форме. 4 победы подряд, забивают в 8 последних матчах. Атака просто фантастическая – 4.00 гола в среднем за 5 игр (20 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче разгром Афганистана (5:1). Сирия – явный фаворит по форме.

Факты о командах

Беларусь

Не проигрывают в 5 из 7 последних товарищеских матчей

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено

Забивают в 6 последних товарищеских матчах

Победа над Арменией (2:1)

Сирия

4 победы подряд

За 5 матчей: 4.00 забито, 0.80 пропущено

Забивают в 8 последних матчах

Разгром Афганистана (5:1)

Прогноз на матч Беларусь – Сирия

Встреча команды с крепкой защитой (Беларусь) против команды с убийственной атакой (Сирия). Сирия в фантастической форме – 20 голов в 5 матчах. Беларусь дома может дать бой, но атака гостей слишком мощная. Сирийцы должны побеждать.

Рекомендованные ставки