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Беларусь – Сирия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 2.15

04 июня 2026 8:36
Беларусь - Сирия
05 июн. 2026, пятница 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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2.15
Тотал голов больше 2.5
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5 июня 2026 года в 19:00 сборные Беларуси и Сирии сыграют в товарищеском матче.

Беларусь

Беларусь в неплохой форме: не проигрывают в 5 из 7 последних товарищеских матчей, забивают в 6 последних. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.00. В прошлом матче победа над Арменией (2:1). В личной встрече с Сирией в 2022 году белорусы победили (1:0). Дома Беларусь будет цепляться за победу.

Сирия

Сирия в отличной атакующей форме. 4 победы подряд, забивают в 8 последних матчах. Атака просто фантастическая – 4.00 гола в среднем за 5 игр (20 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче разгром Афганистана (5:1). Сирия – явный фаворит по форме.

Факты о командах

Беларусь

  • Не проигрывают в 5 из 7 последних товарищеских матчей
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 6 последних товарищеских матчах
  • Победа над Арменией (2:1)

Сирия

  • 4 победы подряд
  • За 5 матчей: 4.00 забито, 0.80 пропущено
  • Забивают в 8 последних матчах
  • Разгром Афганистана (5:1)

Прогноз на матч Беларусь – Сирия

Встреча команды с крепкой защитой (Беларусь) против команды с убийственной атакой (Сирия). Сирия в фантастической форме – 20 голов в 5 матчах. Беларусь дома может дать бой, но атака гостей слишком мощная. Сирийцы должны побеждать.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 2.15
  • Победа Сирия

2.15
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Сирия Беларусь
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