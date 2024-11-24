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Команды
Сирия
Сборная Сирии по футболу
Кубок Азии
Сайт:
http://sfa.sy/ar
Тренер:
Хосе Лана
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Бахрейн – Сирия: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.55
8 июня
Трансляция
Беларусь – Сирия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Беларусь – Сирия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 2.15
4 июня
Медведев оценил необходимость матчей России с Брунеем и Сирией
2024.11.24 17:46
4
Реакция Губерниева на антиамериканские кричалки фанатов сборной Сирии: «Они обречены»
2024.11.20 23:35
2
Черданцев: «Сборная России забила мало футбольных голов Брунею и Сирии»
2024.11.20 23:00
Фото
Обращение сборной России к болельщикам после разгрома Сирии
2024.11.20 15:27
2
Бубнов проанализировал победу России над Сирией
2024.11.20 11:45
2
Мостовой – о соперниках сборной России: «Кто следующий? Скоро с нами будут отказываться играть»
2024.11.20 09:20
1
Генсек РФС рассказал об оплате поездки сборной Сирии на матч в Волгоград
2024.11.20 08:15
3
Карпин прокомментировал крупную победу России над Сирией
2024.11.19 23:20
3
Видео
Круговой после матча с Сирией вышел из раздевалки в конской маске
2024.11.19 22:42
2
Реакция тренера Сирии на 0:4 от России
2024.11.19 22:15
Аршавин прокомментировал крупную победу России над Сирией
2024.11.19 22:11
1
На матче Россия – Сирия показали фото Антона Миранчука вместо Алексея
2024.11.19 21:59
1
Реакция Губерниева на игру России против Сирии
2024.11.19 21:53
Круговой – об игроках сборной Сирии: «Больше похожи на футболистов, у некоторых даже шипы железные есть»
2024.11.19 21:49
3
Видео
Курьезный гол Самошникова Сирии – вратарь не стал отбивать удар в створ
2024.11.19 21:39
2
Видео
Обзор матча Россия – Сирия голы и лучшие моменты (Видео)
2024.11.19 21:27
⚡ Товарищеский матч. Россия разгромила Сирию (4:0), Осипенко сделал дубль
2024.11.19 21:27
7
Фото
Фанаты на матче Россия – Сирия потребовали вернуть Дзюбу в сборную – в ситуацию вмешалась служба безопасности
2024.11.19 20:49
8
Видео
Россия забила Сирии в первом тайме один гол
2024.11.19 20:24
Карпин назвал задачу сборной России на матч с Сирией
2024.11.19 19:18
1
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Сирией – 19 ноября
2024.11.19 18:48
Трансляция
Россия – Сирия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
2024.11.19 18:20
Мор сказал, сколько голов Россия забьет Сирии
2024.11.19 08:30
1
Карпин объяснил отсутствие Дивеева в заявке сборной России на матч с Сирией
2024.11.19 00:32
1
Мостовой дал прогноз на матч Россия – Сирия
2024.11.18 23:47
7
Мостовой ответил, будет ли он смотреть матч Россия – Сирия
2024.11.18 21:09
1
2
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