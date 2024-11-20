Реакция Губерниева на антиамериканские кричалки фанатов сборной Сирии: «Они обречены»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поведении сирийских болельщиков во время игры со сборной России.

Фанаты скандировали антиамериканские лозунги.

Россия разгромила Сирию со счетом 4:0.

«Понятно, что для нашей позиции в рейтинге ФИФА игра с Сирией имеет значение, поэтому мы играем с теми, кто хочет играть.

Таких команд очень мало, поэтому обращать внимание на качество игры очень сложно. Конечно, мы сильнее Сирии, но я не приемлю смеха по этому поводу.

Кроме того, мощнейшее впечатление произвели сирийские болельщики, после кричалок которых США обречены», – заявил Губерниев.

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