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    • Реакция Губерниева на антиамериканские кричалки фанатов сборной Сирии: «Они обречены»

    Реакция Губерниева на антиамериканские кричалки фанатов сборной Сирии: «Они обречены»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поведении сирийских болельщиков во время игры со сборной России.

    • Фанаты скандировали антиамериканские лозунги.
    • Россия разгромила Сирию со счетом 4:0.

    «Понятно, что для нашей позиции в рейтинге ФИФА игра с Сирией имеет значение, поэтому мы играем с теми, кто хочет играть.

    Таких команд очень мало, поэтому обращать внимание на качество игры очень сложно. Конечно, мы сильнее Сирии, но я не приемлю смеха по этому поводу.

    Кроме того, мощнейшее впечатление произвели сирийские болельщики, после кричалок которых США обречены», – заявил Губерниев.

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    Источник: Metaratings

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    20.11.2024 23:35
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