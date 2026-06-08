9 июня 2026 года в 17:00 сборные Бахрейна и Сирии сыграют в товарищеском матче.
Бахрейн
Бахрейн находится в глубоком кризисе: команда проигрывает в 4 последних матчах и пропускает в 11 последних. Атака слабая – 0.60 гола в среднем за 5 игр (3 гола в 5 матчах). Оборона дырявая – 1.60 пропущенных. В прошлом матче поражение от Грузии (0:2). Хозяева выглядят обречeнно.
Сирия
Сирия находится в отличной атакующей форме: команда забивает в 9 последних матчах, атака просто фантастическая – 3.80 гола в среднем за 5 игр (19 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.20 в среднем. Однако сирийцы не могут выиграть в 7 последних товарищеских матчах. В прошлом матче поражение от Беларуси (1:4). История встреч с Бахрейном на стороне гостей: 7 из 9 последних матчей без поражений, причeм в 8 из 9 сирийцы забивают.
Факты о командах
Бахрейн
- 4 поражения подряд
- За 5 матчей: 0.60 забито, 1.60 пропущено
- Пропускают в 11 последних матчах
- Поражение от Грузии (0:2)
Сирия
- За 5 матчей: 3.80 забито, 1.20 пропущено
- Забивают в 9 последних матчах
- 7 матчей без побед в товарищеских встречах
- 7 из 9 последних матчей без поражений над Бахрейном
- Забивают Бахрейну в 8 из 9 последних встреч
- Поражение от Беларуси (1:4)
Прогноз на матч Бахрейн – Сирия
Сирия в отличной атакующей форме и имеет положительную историю встреч. Бахрейн в кризисе, много пропускает. Гости как минимум не проиграют. Ожидаются голы с обеих сторон.
Рекомендованные ставки
- Сирия не проиграет (двойной шанс X2) – коэффициент 1.55
- Обе забьют – да – коэффициент 1.65