9 июня 2026 года в 17:00 сборные Бахрейна и Сирии сыграют в товарищеском матче.

Бахрейн

Бахрейн находится в глубоком кризисе: команда проигрывает в 4 последних матчах и пропускает в 11 последних. Атака слабая – 0.60 гола в среднем за 5 игр (3 гола в 5 матчах). Оборона дырявая – 1.60 пропущенных. В прошлом матче поражение от Грузии (0:2). Хозяева выглядят обречeнно.

Сирия

Сирия находится в отличной атакующей форме: команда забивает в 9 последних матчах, атака просто фантастическая – 3.80 гола в среднем за 5 игр (19 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.20 в среднем. Однако сирийцы не могут выиграть в 7 последних товарищеских матчах. В прошлом матче поражение от Беларуси (1:4). История встреч с Бахрейном на стороне гостей: 7 из 9 последних матчей без поражений, причeм в 8 из 9 сирийцы забивают.

Факты о командах

Бахрейн

4 поражения подряд

За 5 матчей: 0.60 забито, 1.60 пропущено

Пропускают в 11 последних матчах

Поражение от Грузии (0:2)

Сирия

За 5 матчей: 3.80 забито, 1.20 пропущено

Забивают в 9 последних матчах

7 матчей без побед в товарищеских встречах

7 из 9 последних матчей без поражений над Бахрейном

Забивают Бахрейну в 8 из 9 последних встреч

Поражение от Беларуси (1:4)

Прогноз на матч Бахрейн – Сирия

Сирия в отличной атакующей форме и имеет положительную историю встреч. Бахрейн в кризисе, много пропускает. Гости как минимум не проиграют. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки