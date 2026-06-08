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Бахрейн – Сирия: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.55

08 июня 2026 8:56
Бахрейн - Сирия
09 июн. 2026, вторник 17:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.55
Сирия не проиграет
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9 июня 2026 года в 17:00 сборные Бахрейна и Сирии сыграют в товарищеском матче.

Бахрейн

Бахрейн находится в глубоком кризисе: команда проигрывает в 4 последних матчах и пропускает в 11 последних. Атака слабая – 0.60 гола в среднем за 5 игр (3 гола в 5 матчах). Оборона дырявая – 1.60 пропущенных. В прошлом матче поражение от Грузии (0:2). Хозяева выглядят обречeнно.

Сирия

Сирия находится в отличной атакующей форме: команда забивает в 9 последних матчах, атака просто фантастическая – 3.80 гола в среднем за 5 игр (19 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.20 в среднем. Однако сирийцы не могут выиграть в 7 последних товарищеских матчах. В прошлом матче поражение от Беларуси (1:4). История встреч с Бахрейном на стороне гостей: 7 из 9 последних матчей без поражений, причeм в 8 из 9 сирийцы забивают.

Факты о командах

Бахрейн

  • 4 поражения подряд
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 1.60 пропущено
  • Пропускают в 11 последних матчах
  • Поражение от Грузии (0:2)

Сирия

  • За 5 матчей: 3.80 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 9 последних матчах
  • 7 матчей без побед в товарищеских встречах
  • 7 из 9 последних матчей без поражений над Бахрейном
  • Забивают Бахрейну в 8 из 9 последних встреч
  • Поражение от Беларуси (1:4)

Прогноз на матч Бахрейн – Сирия

Сирия в отличной атакующей форме и имеет положительную историю встреч. Бахрейн в кризисе, много пропускает. Гости как минимум не проиграют. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Сирия не проиграет (двойной шанс X2) – коэффициент 1.55
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65

1.55
Сирия не проиграет
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
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