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«Интернасьонал» – «Крузейро»: кто победит в матче 19 тура Серии A 2026

22 июля 2026 10:12
Интернасьонал - Крузейро
23 июл. 2026, четверг 03:30 | Бразилия. Серия А, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.14
Победа «Интернасьонала»
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Матч 19 тура бразильской Серии A между «Интернасьоналом» и «Крузейро» пройдет 23 июля 2026 года в Порту-Алегри на стадионе «Бейра-Рио». Хозяева занимают 14-е место с 21 очком, но имеют серьезные проблемы в обороне – команда пропускает в пяти последних матчах подряд и в среднем получает два гола за игру. Гости расположились на 13-й строчке с 24 баллами, не проигрывают в четырех турах кряду, а их атака забивает в десяти матчах чемпионата подряд. Сможет ли «Интернасьонал» использовать домашнюю поддержку и свое историческое преимущество в очных встречах, чтобы обыграть неудобного соперника, или «Крузейро» продолжит свою беспроигрышную серию и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии двух команд из середины таблицы и почему матч может стать бенефисом атакующих линий?

Кто победит в матче

«Интернасьонал» подходит к игре с мощной атакой – десять голов в пяти последних матчах (в среднем 2.00 за игру), а лучший бомбардир Александро Бернабей забил восемь мячей в 24 встречах. Команда забивает в восьми из десяти последних игр, что говорит о стабильности в нападении. Важным аргументом является домашний стадион: хозяева побеждают в трех последних матчах на «Бейра-Рио», где чувствуют себя уверенно. Кроме того, статистика личных встреч полностью на стороне «Интернасьонала» – клуб не проигрывает в 12 из 14 последних матчей против «Крузейро», что дает психологическое преимущество. Однако оборона оставляет желать лучшего: десять пропущенных мячей за пять игр (в среднем 2.00), и команда пропускает в пяти последних матчах подряд. Эта уязвимость может стать решающей против соперника, который регулярно забивает.

«Крузейро», напротив, действует более сбалансированно: команда не проигрывает в четырех последних турах Серии A и в девяти матчах во всех турнирах, что говорит о высокой стабильности. В атаке гости также результативны – десять голов за пять игр (2.00 в среднем), а голевая серия в чемпионате насчитывает уже десять матчей. Лучший бомбардир Кайо Жорже забил 12 голов в 26 встречах и является постоянной угрозой для любой обороны. Оборона «Крузейро» выглядит надежнее: всего три пропущенных мяча в пяти последних матчах (0.60 в среднем), что является одним из лучших показателей в лиге. Однако гости пропускают в пяти последних матчах Серии A, что указывает на определенные проблемы в защитных действиях, но эти пропуски не мешают команде набирать очки.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на их проблемы в обороне. «Интернасьонал» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и отлично играет дома, а атака команды способна наказать даже надежную оборону «Крузейро», которая все же пропускает в последних матчах. Гости, безусловно, забьют, но уязвимость их защиты и исторический фактор склоняют чашу весов в сторону хозяев. Победа «Интернасьонала» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Интернасьонал» традиционно доминирует, не проиграв в 12 из 14 последних встреч против «Крузейро». При этом на своем поле хозяева выиграли три последних матча у этого соперника, что дает им серьезное психологическое преимущество. Текущая форма гостей впечатляет, но историческая статистика и домашняя поддержка могут стать решающими факторами в этом матче.

Личные встречи
33% (6)
39% (7)
28% (5)
21
Забитых мячей
18
1.17
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 21 тур
Крузейро
2 : 1
24.08.2025
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 2 тур
Интернасьонал
3 : 0
07.04.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
0 : 0
29.08.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 24 тур
Интернасьонал
1 : 0
26.08.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 2
05.11.2023
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 13 тур
Интернасьонал
0 : 0
02.07.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 23 тур
Крузейро
1 : 1
06.10.2019
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
3 : 1
12.05.2019
Крузейро
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
0 : 0
03.09.2018
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 3 тур
Интернасьонал
0 : 0
30.04.2018
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
1 : 0
27.11.2016
Крузейро
Бразилия. Серия А, 18 тур
Крузейро
4 : 2
05.08.2016
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 38 тур
Интернасьонал
2 : 0
06.12.2015
Крузейро
Бразилия. Серия А, 19 тур
Крузейро
0 : 0
16.08.2015
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
2 : 1
05.10.2014
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 7 тур
Интернасьонал
1 : 3
26.05.2014
Крузейро
Бразилия. Серия А, 24 тур
Интернасьонал
1 : 2
30.09.2013
Крузейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
2 : 2
08.06.2013
Интернасьонал
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Составы команд
Не сыграют
Интернасьонал
Точно не сыграют
Кайку
ПВ
Под вопросом
Álan Rodríguez
ЦП
Серхио Рочет
ВР
Крузейро
Точно не сыграют
Кассио
ВР
Кени Арройо
РФ
Под вопросом
N. Villarreal
ЦП

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Интернасьонал» сумеет обыграть «Крузейро» в матче 19 тура бразильской Серии A. Домашнее поле, уверенная атака и подавляющее преимущество в личных встречах должны помочь хозяевам преодолеть оборонительные проблемы и взять три очка. «Крузейро» наверняка забьет, но их защита, пропускающая в последних матчах, не выдержит давления атакующей линии соперника. Ставка на победу «Интернасьонала» за 2.14 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Интернасьоналом» и «Крузейро» состоится 23 июля 2026 года в Порту-Алегри на стадионе «Бейра-Рио» и начнется в 03:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Интернасьонал» – «Крузейро»: смотреть онлайн

2.14
Победа «Интернасьонала»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Крузейро Интернасьонал
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3.25
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Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
Ничья
23.07.2026
03:30
2.14
Бразилия. Серия А, 19 тур
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Победа «Интернасьонала»
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18:30
2.15
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