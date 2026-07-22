Матч 19 тура бразильской Серии A между «Интернасьоналом» и «Крузейро» пройдет 23 июля 2026 года в Порту-Алегри на стадионе «Бейра-Рио». Хозяева занимают 14-е место с 21 очком, но имеют серьезные проблемы в обороне – команда пропускает в пяти последних матчах подряд и в среднем получает два гола за игру. Гости расположились на 13-й строчке с 24 баллами, не проигрывают в четырех турах кряду, а их атака забивает в десяти матчах чемпионата подряд. Сможет ли «Интернасьонал» использовать домашнюю поддержку и свое историческое преимущество в очных встречах, чтобы обыграть неудобного соперника, или «Крузейро» продолжит свою беспроигрышную серию и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии двух команд из середины таблицы и почему матч может стать бенефисом атакующих линий?

Кто победит в матче

«Интернасьонал» подходит к игре с мощной атакой – десять голов в пяти последних матчах (в среднем 2.00 за игру), а лучший бомбардир Александро Бернабей забил восемь мячей в 24 встречах. Команда забивает в восьми из десяти последних игр, что говорит о стабильности в нападении. Важным аргументом является домашний стадион: хозяева побеждают в трех последних матчах на «Бейра-Рио», где чувствуют себя уверенно. Кроме того, статистика личных встреч полностью на стороне «Интернасьонала» – клуб не проигрывает в 12 из 14 последних матчей против «Крузейро», что дает психологическое преимущество. Однако оборона оставляет желать лучшего: десять пропущенных мячей за пять игр (в среднем 2.00), и команда пропускает в пяти последних матчах подряд. Эта уязвимость может стать решающей против соперника, который регулярно забивает.

«Крузейро», напротив, действует более сбалансированно: команда не проигрывает в четырех последних турах Серии A и в девяти матчах во всех турнирах, что говорит о высокой стабильности. В атаке гости также результативны – десять голов за пять игр (2.00 в среднем), а голевая серия в чемпионате насчитывает уже десять матчей. Лучший бомбардир Кайо Жорже забил 12 голов в 26 встречах и является постоянной угрозой для любой обороны. Оборона «Крузейро» выглядит надежнее: всего три пропущенных мяча в пяти последних матчах (0.60 в среднем), что является одним из лучших показателей в лиге. Однако гости пропускают в пяти последних матчах Серии A, что указывает на определенные проблемы в защитных действиях, но эти пропуски не мешают команде набирать очки.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на их проблемы в обороне. «Интернасьонал» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и отлично играет дома, а атака команды способна наказать даже надежную оборону «Крузейро», которая все же пропускает в последних матчах. Гости, безусловно, забьют, но уязвимость их защиты и исторический фактор склоняют чашу весов в сторону хозяев. Победа «Интернасьонала» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Интернасьонал» традиционно доминирует, не проиграв в 12 из 14 последних встреч против «Крузейро». При этом на своем поле хозяева выиграли три последних матча у этого соперника, что дает им серьезное психологическое преимущество. Текущая форма гостей впечатляет, но историческая статистика и домашняя поддержка могут стать решающими факторами в этом матче.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Интернасьонал» сумеет обыграть «Крузейро» в матче 19 тура бразильской Серии A. Домашнее поле, уверенная атака и подавляющее преимущество в личных встречах должны помочь хозяевам преодолеть оборонительные проблемы и взять три очка. «Крузейро» наверняка забьет, но их защита, пропускающая в последних матчах, не выдержит давления атакующей линии соперника. Ставка на победу «Интернасьонала» за 2.14 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Интернасьоналом» и «Крузейро» состоится 23 июля 2026 года в Порту-Алегри на стадионе «Бейра-Рио» и начнется в 03:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.