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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Крузейро
Интернасьонал - Крузейро: обзор матча 02 июля 2023
Интернасьонал
02.07.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
0 : 0
Завершен
Крузейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Крузейро
90'
+5
Замена
H. Dourado
️️️️
Б. Родригес
84'
Замена
Н. Моура
️️️️
Уэсли
Замена
Лукка
️️️️
Ж. Диас
81'
Желтая карточка
Ф. Бустос
79'
71'
Замена
Нерис
️️️️
S.
69'
Желтая карточка
Б. Родригес
69'
Вторая желтая
Л. Оливейра
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Маурисио
64'
Замена
Алемао
️️️️
Л. Адриано
63'
52'
Желтая карточка
Марлон
Замена
К. де Пена
️️️️
Д. Кардозо
46'
Желтая карточка
А. Патрик
45'
+9
Желтая карточка
Г. Меркадо
45'
+4
Желтая карточка
Д. Кардозо
45'
Желтая карточка
Рене
38'
25'
Желтая карточка
Л. Оливейра
Замена
Ж. Диас
️️️️
А. Патрик
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
12
Джон
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Ромуло
ЦП
18
Маурисио
АП
10
Алан Патрик
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
9
Бруно Родригес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Матеус Хусса
ОП
10
Матеус Витал
АП
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Матеус Диас
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
99
Лукка
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
25
Ian Luccas
ЦП
25
Нето Моура
ЦП
99
Henrique Dourado
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
4-2-2-2
12
Джон
6
Рене
44
Витао
25
Меркадо
14
Бустос
5
Кардозо
23
Ромуло
10
Патрик
18
Маурисио
4
Адриано
94
Вандерсон
4-2-3-1
1
Кабрал
12
Вилльям
2
Оливейра
4
Кастан
23
Марлон
36
Машадо
5
Хусса
21
Уэсли
10
Витал
9
Родригес
33
18
Маурисио
20
Арангис
20
Арангис
18
Маурисио
10
Патрик
38
Диас
38
Диас
10
Патрик
5
Кардозо
14
де Пена
14
де Пена
5
Кардозо
Диас
99
Лукка
99
Лукка
Диас
4
Адриано
9
Алемао
9
Алемао
4
Адриано
33
77
Нерис
77
Нерис
33
21
Уэсли
25
Моура
25
Моура
21
Уэсли
9
Родригес
99
99
9
Родригес
Остались в запасе
Интернасьонал
Крузейро
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
6
Матеус Диас
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
18
Габриэл Баррос
ПВ
Главный тренер
Мано Менезес
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
25
Ian Luccas
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
6
Матеус Диас
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
18
Габриэл Баррос
ПВ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
25
Ian Luccas
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Статистика матча Интернасьонал - Крузейро
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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