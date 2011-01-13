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Бразилия. Серия А
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Интернасьонал
Алеррандро
€ 3 млн
Алеррандро
Интернасьонал
12 января 2000 (26)
#9 | Нападающий
176 см
Бразилия
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Трансферы
Определены 2 трансферных провала ЦСКА в 2025 году
31 января
4
Фото
«Интернасьонал» презентовал игрока ЦСКА
31 января
3
Трансфер ЦСКА назвали ошибкой
31 января
4
ЦСКА объявил о возвращении Алеррандро в Бразилию
30 января
1
ЦСКА подтвердил уход форварда
30 января
5
ЦСКА отдаст Алеррандро в аренду
30 января
6
ЦСКА озвучил бразильскому клубу цену на Алеррандро
27 января
2
ЦСКА выставит на трансфер бразильского легионера по двум причинам
13 января
11
Определен обладатель премии Пушкаша, на которую претендовал игрок РПЛ
2025.12.16 17:34
2
Спортивный директор ЦСКА – об игре Мусаева и Алеррандро: «Что-то пошло не так, это и моя ошибка»
2025.12.02 08:54
1
Игрок ЦСКА оценил шансы на победу в премии Пушкаша
2025.11.29 14:59
1
Аршавин отреагировал на попадание игрока ЦСКА в число номинантов на премию Пушкаша
2025.11.14 08:20
7
Игрок РПЛ номинирован на премию Пушкаша
2025.11.13 21:18
7
В ЦСКА прокомментировали слухи об уходе Алеррандро
2025.10.27 17:57
2
«Это будет тяжелое «классико»: Алеррандро – о дерби со «Спартаком»
2025.10.02 18:41
2
Видео
РПЛ назвала претендентов на лучший гол июля и августа
2025.09.10 14:12
1
Видео
Алеррандро оценил дебютный гол за ЦСКА в ворота «Зенита»
2025.08.04 15:30
3
Алеррандро из ЦСКА описал себя одним словом
2025.07.19 20:57
2
Гурцкая удивлен зимним усилением ЦСКА: «У меня такого не было в практике»
2025.05.26 22:58
2
Купленный в феврале Алеррандро может летом покинуть ЦСКА
2025.05.02 20:49
13
Бабаев – о зимних новичках ЦСКА: «Нечем похвастаться – их вклад нулевой»
2025.04.30 19:47
Алеррандро из ЦСКА ответил, кто сильнее – Неймар или Винисиус
2025.04.05 18:34
Товарищеский матч. ЦСКА победил на выезде «Партизан» (2:1), Алеррандро забил дебютный гол
2025.03.22 22:11
7
Агент Лепсая сказал, как ЦСКА удалось купить Алеррандро за 4 миллиона
2025.02.25 14:58
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