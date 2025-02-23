Мостовой – о трансферах ЦСКА: «Дайте им денег, как у «Спартака», тоже купили бы!»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о трансфере нападающего Алеррандро в ЦСКА.

«Мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили: у кого есть деньги, те и покупают. «Краснодар» тоже никого не купил.

В Европе вообще никого не брали. У них сорвалась сделка? Ну да, сорвалась, а вот дайте им денег, как у «Спартака», тоже купили бы! Если бы футболисту предложили не миллион, а три, то конечно он поедет», – сказал Мостовой.