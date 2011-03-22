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Алеррандро
Новости
€ 4 млн
Алеррандро - новости
ЦСКА
12 января 2000 (25 лет)
#7 | Нападающий
176 см
Бразилия
Статистика
Новости
Товарищеский матч. ЦСКА победил на выезде «Партизан» (2:1), Алеррандро забил дебютный гол
22 марта
11
Агент Лепсая сказал, как ЦСКА удалось купить Алеррандро за 4 миллиона
25 февраля
2
Мостовой – о трансферах ЦСКА: «Дайте им денег, как у «Спартака», тоже купили бы!»
23 февраля
3
Алеррандро рассказал о влиянии Мойзеса на его приглашение в ЦСКА
23 февраля
1
Фото
Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в РПЛ в 2025 году
21 февраля
1
Новичок ЦСКА Алеррандро описал Россию одним прилагательным
20 февраля
3
Алеррандро: «Мама расплакалась из-за моего отъезда в Россию»
20 февраля
3
Алеррандро раскрыл, кто убедил его перейти в ЦСКА
20 февраля
2
Новичок ЦСКА Алеррандро рассказал о тяжелом детстве: «Обчистить могли прямо у двери дома!»
20 февраля
1
Агент Алеррандро отреагировал на сравнение новичка ЦСКА с Жо
18 февраля
«Спартак» отказался от форварда, которого купил ЦСКА
17 февраля
7
Новичок ЦСКА: «Уверен, что идеально впишусь в команду»
17 февраля
2
Фото
ЦСКА объявил о трансфере бразильского форварда за 4,2 миллиона
17 февраля
20
Алеррандро вскоре присоединится к ЦСКА
16 февраля
3
Агент подтвердил трансфер Алеррандро в ЦСКА
16 февраля
4
Детали трансфера Алеррандро в ЦСКА
15 февраля
4
Агент Алеррандро ответил на вопрос о переходе игрока в ЦСКА
13 февраля
1
Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Пусть приходит, а то нападение сейчас уровня ФНЛ»
10 февраля
5
Названа сумма за трансфер Алеррандро в ЦСКА
9 февраля
4
ЦСКА заканчивает сделки по двум игрокам
9 февраля
9
Алеррандро хочет перейти в «Севилью» вместо ЦСКА
22 января
2
ЦСКА предложил 6 миллионов евро за Алеррандро
8 января
4
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