Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 3 млн

Алеррандро - статистика

Интернасьонал
12 января 2000 (26)
#9 | Нападающий
176 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
1 : 0
20.09.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
12.09.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
2 : 3
06.09.2026
Сантос
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интернасьонал
21
3
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
1 : 0
20.09.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
12.09.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
2 : 3
06.09.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
3 : 2
31.08.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Интернасьонал
1 : 1
18.08.2026
Ремо
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Палмейрас
0 : 0
09.08.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Интернасьонал
1 : 1
30.07.2026
Фламенго
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
26.07.2026
Интернасьонал
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Интернасьонал
1 : 2
23.07.2026
Крузейро
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Брагантино
3 : 1
31.05.2026
Интернасьонал
1' - 70'
44'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Витория
2 : 0
23.05.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Интернасьонал
4 : 1
17.05.2026
Васко да Гама
1' - 78'
25'
71'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коритиба
2 : 2
09.05.2026
Интернасьонал
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Интернасьонал
2 : 0
04.05.2026
Флуминенсе
1' - 70'
49'
39'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ботафого
2 : 2
26.04.2026
Интернасьонал
1' - 62'
59'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
19.04.2026
Мирассол
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
0 : 0
12.04.2026
Гремио
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коринтианс
0 : 1
06.04.2026
Интернасьонал
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Интернасьонал
1 : 1
02.04.2026
Сан-Паулу
1' - 71'
23'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
2 : 0
23.03.2026
Шапекоэнсе
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
1 : 2
19.03.2026
Интернасьонал
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
0 : 1
15.03.2026
Баия
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
12.03.2026
Интернасьонал
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ремо
1 : 1
26.02.2026
Интернасьонал
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Интернасьонал
1 : 3
13.02.2026
Палмейрас
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
1 : 1
05.02.2026
Интернасьонал
86' - 90'
Главные новости
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
2
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+