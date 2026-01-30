Введите ваш ник на сайте
€ 3 млн

Алеррандро - трансферы

Интернасьонал
12 января 2000 (26)
#9 | Нападающий
176 см
Бразилия
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
30.01.26 / 31.12.26
ЦСКА
Интернасьонал
Аренда 420 тыс €
17.02.25 / 31.12.27
Брагантино
ЦСКА
4,20 млн €
16.01.24 / 31.12.24
Брагантино
Витория
Аренда
17.01.20 / 17.02.25
Атлетико Минейро
Брагантино
3 млн €
