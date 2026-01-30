Введите ваш ник на сайте
Алеррандро
Интернасьонал
12 января 2000 (26)
#9 | Нападающий
176 см
Бразилия
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
30.01.26 / 31.12.26
ЦСКА
Интернасьонал
Аренда 420 тыс €
17.02.25 / 31.12.27
Брагантино
ЦСКА
4,20 млн €
16.01.24 / 31.12.24
Брагантино
Витория
Аренда
17.01.20 / 17.02.25
Атлетико Минейро
Брагантино
3 млн €
Главные новости
Трансферы «Краснодара» и «Балтики», тренерская отставка в АПЛ, конец Суперлиги и другие новости
01:30
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
01:20
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
01:03
Ловчев возмущен отзывами об игре Сафонова за «ПСЖ»
00:16
2
Глебов: «В Америку очень хочется»
Вчера, 23:39
4
Титов – Соболеву: «А как ты хотел?»
Вчера, 23:14
2
Винисиус поддержал игрока «Барселоны»
Вчера, 22:59
Трансфер Мудрика в «Челси» признан худшим в истории АПЛ
Вчера, 22:19
2
Барко ответил на предложение «Спартака» о продлении контракта
Вчера, 22:09
9
Шевченко объяснил, почему Россию не вернут в международные турниры
Вчера, 21:55
7
