Игрок ЦСКА оценил шансы на победу в премии Пушкаша

Нападающий ЦСКА Алеррандро прокомментировал попадание в число номинантов на премию Ференца Пушкаша.

На награду претендуют еще 10 футболистов. В список претенеднтов включен голы, которые были забиты в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025‑го.

ЦСКА приобрел Алеррандро у «РБ Брагантино» в феврале этого года за 4,2 миллиона евро. Ранее он выступал в «Витории» на правах аренды.

ЦСКА в 16:30 мск начнет встречу против «Оренбурга».

– Твой гол номинировали на премию Пушкаша. Как оценишь свои шансы на победу?

– Я очень рад, что мой гол номинировали. Видел, что в голосовании участвуют отличные голы. Это будет очень сложная борьба, но у меня есть большой шанс на победу, поэтому верю, что смогу выиграть.