Гусев пожал руку Слуцкому после критики от тренера «Шэньхуа»

Главные тренеры «Динамо» и «Шанхай Шэньхуа» Ролан Гусев и Леонид Слуцкий пожали друг другу руки на пресс-конференции.

Ранее Слуцкий раскритиковал Гусева за слова о бывших тренерах бело-голубых Марцеле Личке и Валерии Карпине: «Подлость и вершина неэтичности. Я бы такого человека не взял в штаб ни при каких обстоятельствах».

«Я услышал критику со стороны Леонида Викторовича, я ее принял. Не вижу смысла развивать эту тему дальше. Мне до титулов Слуцкого далеко», – сказал Гусев.

«Каждый имеет право высказать свое мнение. Я его высказал, Гусев – молодой специалист. Ничего личного не было», – заявил Слуцкий.