«Зенит» вернулся к кандидатуре Даку

Вчера, 13:47
18

«Зенит» интересуется нападающим «Рубина» Мирлиндом Даку.

Петербуржцы узнавали цену игрока, а также возможность его подписания в зимнее трансферное окно. «Рубин» не планирует расставаться со своим лидером до конца сезона-2025/26.

«Зенит» уже интересовался возможностью трансфера Даку летом прошлого года.

  • 28-летний нападающий сборной Албании провел за «Рубин» в этом сезоне 22 матча, забил 10 голов, сделал 1 ассист.
  • Срок его контракта с казанским клубом рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Даку в 10 миллионов евро.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Даку Мирлинд
Good_win_ФКСМ
1769080596
албанцы как мусульмане исповедуют традиционные семейные ценности))) они в гомосятню не пойдут
Император 1
1769080640
Даку хороший игрок, но Рубин его не отдаст
Пингвины Антарктиды/Форпо
1769081369
Надо в питерских дворах искать нападение, а не на пляжах Копакабаны и в Албании например
Юбиляр
1769082047
Будет вам Каку вместо Даку?! Гыгыгы.
Semenycch
1769083096
Это несерьезное СМИ.
рылы
1769083562
после скандала на евро он вряд ли окажется у нас.
alefreddy
1769084276
болотные всех лучших скупают оптом
Давид59
1769086981
Странно всё это. То, что его раньше не подписали объясняли нежеланием конфликта с сербами. А точнее с Эраковичем. А что теперь изменилось?
ПалкоВводецъ007
1769088269
Значит подпишут в конце сезона. Лето скоро. Гыгыгы
_Sasha_
1769150198
Зпрф
