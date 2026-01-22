«Зенит» вернулся к кандидатуре Даку

«Зенит» интересуется нападающим «Рубина» Мирлиндом Даку.
Петербуржцы узнавали цену игрока, а также возможность его подписания в зимнее трансферное окно. «Рубин» не планирует расставаться со своим лидером до конца сезона-2025/26.
«Зенит» уже интересовался возможностью трансфера Даку летом прошлого года.
- 28-летний нападающий сборной Албании провел за «Рубин» в этом сезоне 22 матча, забил 10 голов, сделал 1 ассист.
- Срок его контракта с казанским клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Даку в 10 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»