«Зенит» вернулся к кандидатуре Даку

«Зенит» интересуется нападающим «Рубина» Мирлиндом Даку.

Петербуржцы узнавали цену игрока, а также возможность его подписания в зимнее трансферное окно. «Рубин» не планирует расставаться со своим лидером до конца сезона-2025/26.

«Зенит» уже интересовался возможностью трансфера Даку летом прошлого года.