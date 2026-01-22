«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси

Нападающий «Крыльев Советов» Егор Карпицкий арендован «Днепром» из Могилева. Форвард останется в клубе из Беларуси до конца 2026 года.

Карпицкий перешел в «Крылья» летом 2023 года. За это время он провел за самарскую команду 14 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 6 голов и две результативные передачи в 22 матчах за вторую команду.