«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси

Нападающий «Крыльев Советов» Егор Карпицкий арендован «Днепром» из Могилева. Форвард останется в клубе из Беларуси до конца 2026 года.
Карпицкий перешел в «Крылья» летом 2023 года. За это время он провел за самарскую команду 14 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 6 голов и две результативные передачи в 22 матчах за вторую команду.
- Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего форварда в 250 тысяч евро.
- Срок его контракта с «Крыльями Советов» рассчитан до середины 2027 года.
- Карпицкий провел 3 матча за сборную Беларуси.
Источник: официальный сайт «Днепра» Могилев