Названа сумма предложения «Спартака» по Саусю

«Спартак» предложил за трансфер полузащитника «Балтики» Владислава Сауся 250 миллионов рублей.

Красно-белые отправили официальное предложение калининградцам 21 января. В контракте футболиста не прописаны отступные.

Вероятность трансфера достаточно высока, если «Спартак» увеличит предложение до 350-400 миллионов рублей.