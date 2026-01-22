Названа сумма предложения «Спартака» по Саусю

«Спартак» предложил за трансфер полузащитника «Балтики» Владислава Сауся 250 миллионов рублей.
Красно-белые отправили официальное предложение калининградцам 21 января. В контракте футболиста не прописаны отступные.
Вероятность трансфера достаточно высока, если «Спартак» увеличит предложение до 350-400 миллионов рублей.
- Ранее сообщалось, что ЦСКА также предложил за хавбека 250 миллионов рублей.
- 22-летний Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
Источник: «РБ Спорт»