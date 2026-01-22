«Зенит» сможет выкупить Воробьева у «Локомотива»

Сумма отступных за нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева, которым интересуется «Зенит», составляет 10 миллионов евро.

Такой размер выкупа определен для всех российских клубов, и «Зенит» – не исключение.

По данным источника, эта сумма для петербургского клуба не является запредельной. «Зенит» спокойно может ее заплатить не опасаясь, что Воробьев не заиграет сразу, как и Александр Соболев. За него летом 2024 года «Зенит» заплатил «Спартаку» те же 10 млн.

Ранее сообщалось, что агенты предложили Воробьева петербургскому клубу.