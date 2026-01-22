Стала известна дата возвращения Вендела в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел уведомил клуб, что прилетит на сборы команды спустя неделю после их начала. Он прибудет в Доху во второй половине дня 22 января.
«Зенит» начал первый зимний сбор в столице Катара без Вендела 15 января. Главный тренер команды Сергей Семак сообщил, что бразильский футболист готов платить за опоздание, нежели начинать подготовку вовремя.
- Летом 2025 года Вендел вернулся к тренировкам после отпуска на месяц позже всех остальных игроков петербургского клуба.
- 28-летний бразилец в этом сезоне провел за «Зенит» 16 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
Источник: Legalbet