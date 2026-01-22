Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стала известна дата возвращения Вендела в «Зенит»

Вчера, 14:59
14

Полузащитник «Зенита» Вендел уведомил клуб, что прилетит на сборы команды спустя неделю после их начала. Он прибудет в Доху во второй половине дня 22 января.

«Зенит» начал первый зимний сбор в столице Катара без Вендела 15 января. Главный тренер команды Сергей Семак сообщил, что бразильский футболист готов платить за опоздание, нежели начинать подготовку вовремя.

  • Летом 2025 года Вендел вернулся к тренировкам после отпуска на месяц позже всех остальных игроков петербургского клуба.
  • 28-летний бразилец в этом сезоне провел за «Зенит» 16 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.

Еще по теме:
Названа сумма, которую «Спартак» заплатит «Зениту» за трансфер Сауся 1
«Зенит» вернулся к кандидатуре Даку 10
Три клуба РПЛ поборются за защитника «Зенита» 1
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1769083598
Офигеть надо!!! Его бы во времена Лобановского и Бескова
Ответить
рылы
1769083690
всего неделя? я думал, он в марте вернётся))
Ответить
рылы
1769083758
надеюсь, тем же рейсом с венделом венделом летит джон джон
Ответить
Айболид
1769084525
гуДалина кто-нибудь понимает ? чёт он сегодня всё "иА да иА" . видать он человеческий совсем забывать начал , после многолетнего рабства в ауле .
Ответить
Император 1
1769084697
Может не возвращаться
Ответить
Бумбраш
1769086393
Кончились деньги,вот вендель решил вернуться пораньше, сейчас бабло получит и забьет ещё больше,но зинари и их жпоплизы будут нахваливать ентого ухолька
Ответить
Давид59
1769086633
Если будет хорошо играть - пофигу. Если нет - чемодан, вокзал, на выход.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1769089915
Вендел может вообще без сборов обойтись. С бодуна проснутся и на поле. А там пару голевых раздаст и сам отметится! Проверено временем. Для него наш чемпионат слишком тесный. гыгыгы
Ответить
TOMSON
1769090621
Если ему проще заплатить штраф значит нужно этот штраф увеличить для следующих сборов.
Ответить
Юбиляр
1769090824
Накрывайте поляну, готовьте ковровую дорожку и обязательно оркестр - ВЕНДЕЛ возвращается! (а может быть и нет ) Гыгыгы
Ответить
Главные новости
«Динамо» приняло предложение по Макарову
20:25
Карседо прокомментировал ничью в дебютном матче во главе «Спартака»
20:10
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
20:02
8
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
19:55
10
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
5
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
2
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
16
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
18:39
2
Все новости
Все новости
Пономарев припугнул Вендела службой в армии
19:49
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
2
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
Быстров – о легионере «Зенита»: «В мое время в клубе такие не задерживались»
19:00
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Махачкалинское «Динамо» подтвердило интерес к игроку «Спартака»
18:18
2
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
18:06
6
Реакция «Ростова» на вердикт суда по взысканию 185 миллионов рублей
17:54
1
Тихонов объяснил, почему не осуждает Баринова и Соболева
17:42
3
Кавазашвили дал совет «Зениту»: «В таких ситуациях нужно принимать жесткие меры»
17:31
3
Экс-директор «Сочи»: «Молились, чтобы Кассьерра выбрал «Зенит»
17:17
1
Орлов – о юбилейном чемпионате «Зенита»: «Нам надо обязательно победить!»
17:05
5
В «Динамо» раскрыли, кто убедил Бабаева не переходить в «Спартак»
16:56
9
Тихонов высказался о том, что его не зовут в «Спартак»
16:16
6
Селюк не ждет Черышева в РПЛ: «Он в принципе больной»
16:08
1
Семин ответил, как бы наказал Вендела, прогулявшего неделю сборов «Зенита»
15:57
6
Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
15:45
3
Суд взыскал огромную сумму с «Ростова»
15:15
3
«Спартак» сделал важный шаг к переходу Сауся
14:59
8
Селюк: «Тупоголовые чудики-эксперты думают, что Артига обкакается в «Рубине»
14:28
4
Дзюба высказался о том, что его назначили капитаном «Акрона»
14:14
8
Суд вынес определение по иску Аршавина к Барановской
13:50
Хавбек «Ростова», от которого отказался Талалаев, может перейти в московский клуб
13:32
1
Петржела: «Для футбола в России было бы хорошо, если бы «Зенит» опять не стал чемпионом»
13:14
4
РФС наложил трансферный бан на клуб РПЛ
13:03
9
Дегтярев – о 5 легионерах на поле в РПЛ с 2028 года: «Одно решение – приказ»
12:39
30
Видео«Зенит» показал видео с Венделом на сборе
12:15
18
Экс-игрока «Рубина» обвинили в групповом изнасиловании молодой аргентинки
11:27
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 