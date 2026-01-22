Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Вендела предложили выкинуть из «Зенита»: «У клуба столько денег, ничего не мешает ими разбрасываться»

Вендела предложили выкинуть из «Зенита»: «У клуба столько денег, ничего не мешает ими разбрасываться»

Вчера, 16:28
17

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал опоздание полузащитника Вендела на первый тренировочный сбор клуба.

– Если он снова нарушил режим, то его надо выкинуть. Такие игроки – плохие, и они ничего хорошего не принесут команде.

– В своей команде вы бы не стали удерживать Вендела даже с учетом его хорошей игры?

– Конечно, нет. Я бы его сразу выкинул, если бы он приехал поздно на сборы или к началу подготовки к матчу.

– Главный тренер «Зенита» Сергей Семак спокойно говорит о том, что Венделу проще заплатить за опоздание. Правильная ли это позиция?

– Нельзя снисходительно относится к нарушениям режим. Семак ошибается. Сейчас, наоборот, надо решать этот вопрос, а не просто ждать.

– Было ли ошибкой «Зенита» продлевать контракт с Венделом на улучшенных условиях?

– Они сейчас могут давать контракты всем и сколько хотят. У них столько денег сейчас, и ничего не мешает ими разбрасываться.

  • «Зенит» начал первый зимний сбор без Вендела 15 января. Сообщалось, что он намерен присоединиться к команде сегодня вечером.
  • 28-летний бразилец в этом сезоне провел за «Зенит» 16 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Петржела Властимил
Дубина
1769089804
Да все знают что в помойку переходят ради денег! А цыгани в добавок ложат на зенит.
Ответить
TOMSON
1769090352
Так то Вендел уже на каждый сбор опаздывает… Уже действительно раздражает. При этом он себя особенным чувствует, хотя прошлое трансферное окно прекрасно показало кому он нужен кроме Зенита.
Ответить
Император 1
1769090537
Хорошая идея
Ответить
Юбиляр
1769090694
"У них столько денег сейчас, и ничего не мешает ими разбрасываться" - очень правильные слова, Зенит давно разбрасывается государственными (народными) деньгами! ЗПРФ! Давно пора призвать их к порядку, а лучше вообще расформировать этот антинародный проект! Гыгыгы
Ответить
ПалкоВводецъ007
1769092527
Вендел хоть и оторва и любитель гульнуть, но на поле делает результат. А пану лучше за собой следить, а то последнее бабло в казино просадит. гыгыгы
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1769093490
Все чемоданные ненадёжны, от бесчемоданных хотя бы знаешь, что ждать
Ответить
Айболид
1769102014
А какое дело пану игроману до зенитовских дел ? Он же и не следит за ним . Эт ему какой-то "доброжелатель" накидывает . Явно .
Ответить
  • Читайте нас: 