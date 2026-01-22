Вендела предложили выкинуть из «Зенита»: «У клуба столько денег, ничего не мешает ими разбрасываться»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал опоздание полузащитника Вендела на первый тренировочный сбор клуба.
– Если он снова нарушил режим, то его надо выкинуть. Такие игроки – плохие, и они ничего хорошего не принесут команде.
– В своей команде вы бы не стали удерживать Вендела даже с учетом его хорошей игры?
– Конечно, нет. Я бы его сразу выкинул, если бы он приехал поздно на сборы или к началу подготовки к матчу.
– Главный тренер «Зенита» Сергей Семак спокойно говорит о том, что Венделу проще заплатить за опоздание. Правильная ли это позиция?
– Нельзя снисходительно относится к нарушениям режим. Семак ошибается. Сейчас, наоборот, надо решать этот вопрос, а не просто ждать.
– Было ли ошибкой «Зенита» продлевать контракт с Венделом на улучшенных условиях?
– Они сейчас могут давать контракты всем и сколько хотят. У них столько денег сейчас, и ничего не мешает ими разбрасываться.
- «Зенит» начал первый зимний сбор без Вендела 15 января. Сообщалось, что он намерен присоединиться к команде сегодня вечером.
- 28-летний бразилец в этом сезоне провел за «Зенит» 16 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.