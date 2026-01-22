Вендела предложили выкинуть из «Зенита»: «У клуба столько денег, ничего не мешает ими разбрасываться»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал опоздание полузащитника Вендела на первый тренировочный сбор клуба.

– Если он снова нарушил режим, то его надо выкинуть. Такие игроки – плохие, и они ничего хорошего не принесут команде.

– В своей команде вы бы не стали удерживать Вендела даже с учетом его хорошей игры?

– Конечно, нет. Я бы его сразу выкинул, если бы он приехал поздно на сборы или к началу подготовки к матчу.

– Главный тренер «Зенита» Сергей Семак спокойно говорит о том, что Венделу проще заплатить за опоздание. Правильная ли это позиция?

– Нельзя снисходительно относится к нарушениям режим. Семак ошибается. Сейчас, наоборот, надо решать этот вопрос, а не просто ждать.

– Было ли ошибкой «Зенита» продлевать контракт с Венделом на улучшенных условиях?

– Они сейчас могут давать контракты всем и сколько хотят. У них столько денег сейчас, и ничего не мешает ими разбрасываться.