Быстров оценил вариант с подписанием Воробьева «Зенитом»

Вчера, 09:41
6

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал возможный переход в команду нападающего Дмитрия Воробьева из «Локомотива».

– Способен ли Воробьев стать основным нападающим «Зенита»?

– Я с ним вместе не тренировался, не играл – сложно сказать. Про Соболева вон тоже говорили, что он готов стать основным, но мы этого до сих пор не видим. Любого футболиста можно считать там топовым, но все равно это надо будет доказать на футбольном поле.

– Воробьев сильнее Соболева?

– Если судить по игре в «Локомотиве», то сильнее. Соболев-то вообще не играет.

– Отступные Воробьева составляют 13 миллионов евро. Не завышенная цена?

– У нас сейчас в условиях лимита дефицит нападающих, поэтому это не очень-то и много.

– Может быть для Воробьева было бы лучше остаться в «Локомотиве» и дальше там развиваться? Пишут, что Дмитрий может стать капитаном после ухода Баринова.

– Надо спрашивать у Воробьева, готов ли он занять место основного нападающего в «Зените» или, наоборот, сесть на скамейку. Все зависит от амбиций.

  • Сумма отступных за Воробьева составляет 10 миллионов евро.
  • В этом сезоне 28-летний форвард забил 10 мячей и сделал 4 ассиста в 21 матче за «Локомотив».

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Быстров Владимир Воробьев Дмитрий
Сам_себе_сказал
1769065031
Какой Воробьёв за 13 лямов, кто это?
Ответить
bulls27
1769066829
Всех переманивают ...Этот Позор России уберут когда нибудь ,хоть ?
Ответить
swot1205
1769067237
загубят пацана!
Ответить
Император Бомжей
1769067830
Воробьев сильный игрок 100% это усиление Зенита Но думаю, он перейдет Скорее уедет в Европу, чем в Зенит
Ответить
Император 1
1769078760
Я бы на месте Зенита купил, достаточно мощное усиление
Ответить
