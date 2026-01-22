Быстров оценил вариант с подписанием Воробьева «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал возможный переход в команду нападающего Дмитрия Воробьева из «Локомотива».

– Способен ли Воробьев стать основным нападающим «Зенита»?

– Я с ним вместе не тренировался, не играл – сложно сказать. Про Соболева вон тоже говорили, что он готов стать основным, но мы этого до сих пор не видим. Любого футболиста можно считать там топовым, но все равно это надо будет доказать на футбольном поле.

– Воробьев сильнее Соболева?

– Если судить по игре в «Локомотиве», то сильнее. Соболев-то вообще не играет.

– Отступные Воробьева составляют 13 миллионов евро. Не завышенная цена?

– У нас сейчас в условиях лимита дефицит нападающих, поэтому это не очень-то и много.

– Может быть для Воробьева было бы лучше остаться в «Локомотиве» и дальше там развиваться? Пишут, что Дмитрий может стать капитаном после ухода Баринова.

– Надо спрашивать у Воробьева, готов ли он занять место основного нападающего в «Зените» или, наоборот, сесть на скамейку. Все зависит от амбиций.