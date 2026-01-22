«Спартак» рассмотрит игрока «Локомотива» на замену Бонгонда

«Спартак» сохраняет интерес к вингеру «Локомотива» Вадиму Ракову, выступающему в «Крыльях Советов» на правах аренды.

Красно-белые рассматривают его как альтернативу Тео Бонгонда. При этом переход никак не зависит от трансфера хавбека «Балтики» Владислава Сауся в «Спартак».

Официального предложения от красно-белых по Ракову не поступало, а итоговое решение будет зависеть от динамики восстановления футболиста. В сентябре 2025 года Раков сломал плюсневую кость ноги, а после перенeс операцию и продолжает восстановление.