«Спартак» рассмотрит игрока «Локомотива» на замену Бонгонда

«Спартак» сохраняет интерес к вингеру «Локомотива» Вадиму Ракову, выступающему в «Крыльях Советов» на правах аренды.
Красно-белые рассматривают его как альтернативу Тео Бонгонда. При этом переход никак не зависит от трансфера хавбека «Балтики» Владислава Сауся в «Спартак».
Официального предложения от красно-белых по Ракову не поступало, а итоговое решение будет зависеть от динамики восстановления футболиста. В сентябре 2025 года Раков сломал плюсневую кость ноги, а после перенeс операцию и продолжает восстановление.
- 21-летний вингер провел в этом сезоне за самарцев 11 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
- Срок контракта Ракова с «Локомотивом» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: Metaratings.ru