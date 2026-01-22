Определены сроки возвращения Сафонова к тренировкам

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вскоре должен полностью восстановиться после травмы руки.
«В ближайшие несколько дней Матвей Сафонов вернется к тренировкам в общей группе. Обследование руки дало положительный результат», – сообщили источники, знакомые с ситуацией.
- 26-летний вратарь провел за «ПСЖ» 4 матча в этом сезоне, в которых пропустил 3 гола. Он провел 2 игры на ноль.
- Сафонов получил травму в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» 17 декабря, в котором отразил 4 послематчевых пенальти.
Источник: Sport24