Определены сроки возвращения Сафонова к тренировкам

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вскоре должен полностью восстановиться после травмы руки.

«В ближайшие несколько дней Матвей Сафонов вернется к тренировкам в общей группе. Обследование руки дало положительный результат», – сообщили источники, знакомые с ситуацией.