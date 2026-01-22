Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Определены сроки возвращения Сафонова к тренировкам

Вчера, 16:19
1

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вскоре должен полностью восстановиться после травмы руки.

«В ближайшие несколько дней Матвей Сафонов вернется к тренировкам в общей группе. Обследование руки дало положительный результат», – сообщили источники, знакомые с ситуацией.

  • 26-летний вратарь провел за «ПСЖ» 4 матча в этом сезоне, в которых пропустил 3 гола. Он провел 2 игры на ноль.
  • Сафонов получил травму в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» 17 декабря, в котором отразил 4 послематчевых пенальти.

Еще по теме:
Сафонов поделился впечатлениями от чтения Лавкрафта 5
Партнера Сафонова обвинили в торговле людьми 5
«Выставка оказалась очень сильной»: Сафонов посетил Лувр 15
Источник: Sport24
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1769089341
Для ПСЖ выгодно, чтобы он быстрее восстановился и начал играть вместо этой дырки
Ответить
Главные новости
«Динамо» приняло предложение по Макарову
20:25
Карседо прокомментировал ничью в дебютном матче во главе «Спартака»
20:10
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
20:02
8
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
19:55
10
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
5
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
2
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
16
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
18:39
2
Все новости
Все новости
Канчельскис назвал самого успешного российского футболиста в Европе
18:27
1
Бенталеб, вернувшийся после остановки сердца и комы, получил новую тяжелую травму
09:40
Фото«Ренн» купил экс-игрока «Динамо» – москвичам полагаются проценты
08:56
1
«ПСЖ» готов потратить 100+ миллионов на игрока «Баварии»
00:28
2
Определены сроки возвращения Сафонова к тренировкам
Вчера, 16:19
1
Сафонов поделился впечатлениями от чтения Лавкрафта
Вчера, 13:15
5
Партнера Сафонова обвинили в торговле людьми
21 января
5
«Выставка оказалась очень сильной»: Сафонов посетил Лувр
18 января
15
ВидеоСафонов остроумно обратился к собаке
17 января
6
Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Лилль», «Монако» с Головиным проиграл «Лорьяну»
17 января
1
Дзюба заявил, что Головин упустил шанс сменить клуб
16 января
1
Головина пытались вернуть в РПЛ: «Но мы не давали шанса»
15 января
Самый дорогой игрок в истории «Челси» может уйти в «ПСЖ»
15 января
1
Позиция УЕФА насчет «офсайда Венгера»
15 января
3
Макрон отреагировал на смерть экс-тренера «Алании»
14 января
Дембеле потребовал огромную зарплату по новому контракту с «ПСЖ»
9 января
5
Шевалье сделал заявление о конкуренции с Сафоновым в «ПСЖ»
9 января
7
Гудиев охарактеризовал Сафонова
8 января
Игру украинца из «ПСЖ» назвали ужасной
7 января
ФотоСафонов показал, как встретил Новый год в Париже
7 января
13
Одноклубник Головина рискует пропустить ЧМ-2026
5 января
Украинец Забарный – худший игрок «ПСЖ» в дерби с «Парижем»
5 января
11
Лига 1. «ПСЖ» с трудом победил «Париж», Шевалье пропустил 1 гол
5 января
Агент ответил, останется ли Головин в кризисном «Монако»
4 января
1
39-летний Рамос отклонил предложение клуба из топ-5 лиг Европы
4 января
Луис Энрике охарактеризовал Сафонова
3 января
1
Новая информация о состоянии травмированного Сафонова
3 января
2
«ПСЖ» показал поздравление с Новым годом от Сафонова
3 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 