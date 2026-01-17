Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Лилль», «Монако» с Головиным проиграл «Лорьяну»

В пятницу, 16 января, состоялись два матча 18-го тура чемпионата Франции.
«Монако» потерпел домашнее поражение от «Лорьяна» – 1:3. Российский полузащитник Александр Головин провел на поле всю игру.
«ПСЖ» на своем поле крупно победил «Лилль» – 3:0. В активе Усмана Дембеле дубль.
Франция. Лига 1. 18 тур
Монако - Лорьян - 1:3 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Б. Дьенг, 68; 1:1 - А. Фати, 76; 1:2 - Ж. Макенго, 85; 1:3 - K. Dermane , 87.
ПСЖ - Лилль - 3:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - У. Дембеле, 13; 2:0 - У. Дембеле, 64; 3:0 - Б. Барколя, 90+3.
Источник: «Бомбардир»