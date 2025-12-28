Громкое заявление Аршавина о месте Сафонова в «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET высказался о месте вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

26-летний Сафонов проводит 2-й сезон в «ПСЖ».

Он не играл с мая по декабрь, но после травмы Люка Шевалье получил шанс и провел 4 матча подряд.

В финале Межконтинентального кубка российский голкипер сломал руку и выбыл на 3-4 недели.

– Матвей Сафонов потенциально или уже сейчас сильнее Акинфеева?

– Сейчас он сильнее Акинфеева.

– А в целом? Пиковый Сафонов или пиковый Акинфеев?

– Он близок, думаю.

– Расскажи про его сильные качества.

– Реакция, он высокий, ногами хорошо играет, минусов почти нет. Я даже не знаю, что сказать, может, выходы только.

– Он в «ПСЖ» станет первым?

– Он уже стал.

– Ну, сейчас травма, но он будет стабильно номером один?

– В испанском тревеле я сказал, что он, скорее всего, долбанeт Шевалье. Прошло меньше месяца, он его уже долбанул.