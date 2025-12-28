Введите ваш ник на сайте
Громкое заявление Аршавина о месте Сафонова в «ПСЖ»

Вчера, 16:35
4

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET высказался о месте вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

  • 26-летний Сафонов проводит 2-й сезон в «ПСЖ».
  • Он не играл с мая по декабрь, но после травмы Люка Шевалье получил шанс и провел 4 матча подряд.
  • В финале Межконтинентального кубка российский голкипер сломал руку и выбыл на 3-4 недели.

Матвей Сафонов потенциально или уже сейчас сильнее Акинфеева?

– Сейчас он сильнее Акинфеева.

– А в целом? Пиковый Сафонов или пиковый Акинфеев?

– Он близок, думаю.

– Расскажи про его сильные качества.

– Реакция, он высокий, ногами хорошо играет, минусов почти нет. Я даже не знаю, что сказать, может, выходы только.

– Он в «ПСЖ» станет первым?

– Он уже стал.

– Ну, сейчас травма, но он будет стабильно номером один?

– В испанском тревеле я сказал, что он, скорее всего, долбанeт Шевалье. Прошло меньше месяца, он его уже долбанул.

Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Аршавин Андрей Сафонов Матвей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1766931028
Наконец то питерец в Шершавине проснулся)) чушь понёс
Ответить
Skull_Boy
1766933513
Ногами он уж точно играть не умеет, не может играть на выходах и тем более лютый тормоз по реакции, а главное статистика, где каждый 2й удар в створ это гол и как итог - ОН Л0Х, а не вратарь
Ответить
