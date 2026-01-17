Акинфеев сделал заявление о чемпионстве ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы о готовности команды к победе в РПЛ.

– Силы есть у тебя?

– Сил много.

– Твоя задача, чтобы в ближайшие два года ЦСКА стал чемпионом?

– Я хотел, чтобы ЦСКА каждый год становился чемпионом, потому что еще молод был, так, плюс-минус. А сейчас, конечно, желание вдвойне есть.

– Ты знаешь, что такое чемпионство. Тут многие дети вообще не представляют, что это такое. Ты же понимаешь, что ты ответственный за то, чтобы они впитали в дух и шли за чемпионством?

– Я думаю, что пора команде и клубу выходить на те вершины, которые были. Думаю, что команда хорошая подбирается.