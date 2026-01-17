Введите ваш ник на сайте
Акинфеев сделал заявление о чемпионстве ЦСКА

Сегодня, 00:45
1

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы о готовности команды к победе в РПЛ.

– Силы есть у тебя?

– Сил много.

– Твоя задача, чтобы в ближайшие два года ЦСКА стал чемпионом?

Я хотел, чтобы ЦСКА каждый год становился чемпионом, потому что еще молод был, так, плюс-минус. А сейчас, конечно, желание вдвойне есть.

– Ты знаешь, что такое чемпионство. Тут многие дети вообще не представляют, что это такое. Ты же понимаешь, что ты ответственный за то, чтобы они впитали в дух и шли за чемпионством?

– Я думаю, что пора команде и клубу выходить на те вершины, которые были. Думаю, что команда хорошая подбирается.

  • ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в РПЛ с 4-очковым отставанием от лидера.
  • 39-летний Акинфеев 6 раз становился чемпионом России, в последний раз – в 2016 году.

Источник: ютуб-канал Fonbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (1)
VVM1964
1768601347
Мнение и заявление немного разные понятия...
