Акинфеев сделал заявление о чемпионстве ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы о готовности команды к победе в РПЛ.
– Силы есть у тебя?
– Сил много.
– Твоя задача, чтобы в ближайшие два года ЦСКА стал чемпионом?
– Я хотел, чтобы ЦСКА каждый год становился чемпионом, потому что еще молод был, так, плюс-минус. А сейчас, конечно, желание вдвойне есть.
– Ты знаешь, что такое чемпионство. Тут многие дети вообще не представляют, что это такое. Ты же понимаешь, что ты ответственный за то, чтобы они впитали в дух и шли за чемпионством?
– Я думаю, что пора команде и клубу выходить на те вершины, которые были. Думаю, что команда хорошая подбирается.
- ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в РПЛ с 4-очковым отставанием от лидера.
- 39-летний Акинфеев 6 раз становился чемпионом России, в последний раз – в 2016 году.
Источник: ютуб-канал Fonbet