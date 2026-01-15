Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров

Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров

Сегодня, 17:05
5

Обновились котировки букмекеров по главным претендентам на получение «Золотого мяча» в 2026 году.

На первое место поднялся полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, сместивший нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

  1. Деклан Райс («Арсенал») – 4.00
  2. Ламин Ямаль («Барселона») – 4.50
  3. Килиан Мбаппе («Реал») – 4.50
  4. Гарри Кейн («Бавария») – 6.00
  5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 9.00
  6. Витинья («ПСЖ») – 17.00
  7. Лионель Месси («Интер Майами») – 26.00
  8. Усман Дембеле («ПСЖ») – 26.00
  9. Майкл Олисе («Бавария») – 34.00
  10. Рафинья («Барселона») – 34.00

С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Источник: Спортс’’
Император Бомжей
1768486331
Деклан Райс может реально претендовать на золотой мяч, если Арсенал выиграет АПЛ, а сборная Англии успешно отыграет на ЧМ26, а так, он не явный фаворит, не понимаю почему его на первое место ставят.
Ответить
  • Читайте нас: 