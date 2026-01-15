Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров

Обновились котировки букмекеров по главным претендентам на получение «Золотого мяча» в 2026 году.
На первое место поднялся полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, сместивший нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.
- Деклан Райс («Арсенал») – 4.00
- Ламин Ямаль («Барселона») – 4.50
- Килиан Мбаппе («Реал») – 4.50
- Гарри Кейн («Бавария») – 6.00
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 9.00
- Витинья («ПСЖ») – 17.00
- Лионель Месси («Интер Майами») – 26.00
- Усман Дембеле («ПСЖ») – 26.00
- Майкл Олисе («Бавария») – 34.00
- Рафинья («Барселона») – 34.00
С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
Источник: Спортс’’