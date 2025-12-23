Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров

Обновились котировки букмекеров по главным претендентам на получение «Золотого мяча» в 2026 году.

Первое место занимает Килиан Мбаппе, а Ламин Ямаль выпал из топ-3.

В десятке фаворитов есть 40-летний Криштиану Роналду и 38-летний Лионель Месси.