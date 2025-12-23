Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров

Обновились котировки букмекеров по главным претендентам на получение «Золотого мяча» в 2026 году.
Первое место занимает Килиан Мбаппе, а Ламин Ямаль выпал из топ-3.
В десятке фаворитов есть 40-летний Криштиану Роналду и 38-летний Лионель Месси.
- Килиан Мбаппе («Реал») – 2.75
- Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 4.33
- Гарри Кейн («Бавария») – 5.00
- Ламин Ямаль («Барселона») – 5.50
- Деклан Райс («Арсенал») – 9.00
- Витинья («ПСЖ») – 21.00
- Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 26.00
- Лионель Месси («Интер Майами») – 26.00
- Букайо Сака («Арсенал») – 26.00
- Майкл Олисе («Бавария») – 26.00
Источник: Спортс’’