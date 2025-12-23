Введите ваш ник на сайте
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров

Сегодня, 13:29

Обновились котировки букмекеров по главным претендентам на получение «Золотого мяча» в 2026 году.

Первое место занимает Килиан Мбаппе, а Ламин Ямаль выпал из топ-3.

В десятке фаворитов есть 40-летний Криштиану Роналду и 38-летний Лионель Месси.

  1. Килиан Мбаппе («Реал») – 2.75
  2. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 4.33
  3. Гарри Кейн («Бавария») – 5.00
  4. Ламин Ямаль («Барселона») – 5.50
  5. Деклан Райс («Арсенал») – 9.00
  6. Витинья («ПСЖ») – 21.00
  7. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 26.00
  8. Лионель Месси («Интер Майами») – 26.00
  9. Букайо Сака («Арсенал») – 26.00
  10. Майкл Олисе («Бавария») – 26.00

Источник: Спортс’’
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Рейтинг Интер Майами Аль-Наср ПСЖ Арсенал Барселона Манчестер Сити Бавария Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Кейн Гарри Мбаппе Килиан Райс Деклан Холанд Эрлинг Сака Букайо Витинья Олисе Майкл Ямаль Ламин
