Объявлен лучший футболист 2025 года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим футболистом 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

В этом году он уже выиграл «Золотой мяч» и награду The Best от ФИФА, стал лучшим игроком Лиги чемпионов, лучшим футболистом и лучшим бомбардиром Лиги 1.

На главный приз Globe Soccer Awards также претендовали Витинья («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья, Ламин Ямаль (оба – «Барселона»).