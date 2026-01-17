Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Перес выбрал тренера для «Реала», новые трансферные цели ЦСКА и другие новости

Перес выбрал тренера для «Реала», новые трансферные цели ЦСКА и другие новости

17 января, 01:27

ЦСКА может подписать защитника «Балтики»

«Локомотив» заинтересован в защитнике «Ростова» и хавбеке «Балтики»

Онопко мог перейти в «Барселону»: «Не взяли, потому что я некрасивый»

Португальский клуб обвинили в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»

«Зенит» и ЦСКА заинтересовались трансферной целью «Динамо»

Стало известно, сколько «Реалу» придется заплатить за Холанда

ЦСКА хочет купить защитника «Севильи», подозреваемого в мошенничестве

Слуцкий прояснил свое будущее в «Шанхай Шэньхуа»

«Манчестер Сити» договорился о переходе игрока сборной Англии

Перес выбрал нового тренера для «Реала»

ЦСКА включился в борьбу за вингера «Бока Хуниорс», которого связывали с переходом в «Спартак»

Звезды футбола переходят в «Актобе», Сенегал выиграл Кубок Африки, Винисиус решил уйти из «Реала» и другие новости
01:25
Примера. «Барселона» проиграла «Сосьедаду» (1:2), отрыв от «Реала» – 1 очко
01:06
Кубок Африки. Сенегал выиграл турнир, победив в драматичном матче Марокко (1:0)
00:56
8
ФотоФорвард «Реала» Диас не забил пенальти на 24-й добавленной минуте финала Кубка Африки, ударив паненкой
00:18
2
ФотоИгроки сборной Сенегала покинули поле в знак протеста в финале Кубка Африки
00:10
3
ФотоКарпин с женой посетил матч «Сосьедада» с «Барсой» – его показали в трансляции
Вчера, 23:34
3
Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ – шансы на чемпионство оцениваются в 89,62%
Вчера, 23:25
ЦСКА предложил 30 миллионов за форварда «Леванте»
Вчера, 23:15
5
Клуб АПЛ хочет пригласить Хаби Алонсо
Вчера, 22:37
Пьянич вслед за Нани перейдет в «Актобе» – клуб также хочет подписать Смолова и Мюллера
Вчера, 22:13
12
Серия А. «Милан» победил «Лечче» (1:0) и поднялся на 2-е место
00:42
Комличенко оценил перспективы «Локомотива» в борьбе за чемпионство
Вчера, 23:50
ФотоКарпин с женой посетил матч «Сосьедада» с «Барсой» – его показали в трансляции
Вчера, 23:34
3
Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ – шансы на чемпионство оцениваются в 89,62%
Вчера, 23:25
ЦСКА предложил 30 миллионов за форварда «Леванте»
Вчера, 23:15
5
Экс-игрок «Зенита» – о Дивееве: «Есть очень большие сомнения»
Вчера, 22:50
Клуб АПЛ хочет пригласить Хаби Алонсо
Вчера, 22:37
Бывший защитник «Ахмата» вспомнил, как извинялся перед Черчесовым
Вчера, 22:28
Пьянич вслед за Нани перейдет в «Актобе» – клуб также хочет подписать Смолова и Мюллера
Вчера, 22:13
12
Стало известно, как игроки «Локомотива» отреагировали на уход Баринова
Вчера, 21:56
1
АПЛ. «Астон Вилла» дома проиграла «Эвертону» (0:1), отставание от «Арсенала» – 7 очков
Вчера, 21:40
В ПАОКе ответили на вопрос о предложениях по Чалову
Вчера, 21:37
40-летний Руни рассказал о проблемах со слухом
Вчера, 21:22
Канчельскис оценил переход Нани в клуб из Казахстана
Вчера, 21:15
1
Комличенко высказался о несостоявшемся переходе в «Спартак»
Вчера, 20:55
3
Винисиус сообщил своему окружению об уходе из «Реала» в конце сезона
Вчера, 20:40
4
Лапорта стал президентом «Барселоны» благодаря Пересу: подробности
Вчера, 20:34
Реакция Мостового на переход Нани в клуб из Казахстана
Вчера, 20:20
«Пока с мячом на вы»: Глушенков рассказал о первых днях на сборах
Вчера, 20:14
1
Комличенко высказался о комментарии Мохеби – игрок «Ростова» назвал его петухом
Вчера, 19:50
7
Глушаков отреагировал на участие 50-летнего Смертина в ультрамарафоне в Якутии
Вчера, 19:32
1
ФотоДивеев поделился эмоциями от первых дней в «Зените»
Вчера, 19:16
10
Дзюба – о новом поколении футболистов: «Как только мячик видят – проблемы начинаются»
Вчера, 19:12
8
Реакция Ловчева на очередную травму Захаряна в «Сосьедаде»
Вчера, 18:59
Назван лучший российский вратарь – это не Акинфеев и Сафонов
Вчера, 18:40
10
