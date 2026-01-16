Введите ваш ник на сайте
Гонду сказал, что ему понравилось в ЦСКА

Вчера, 21:09
2

Новичок ЦСКА Лусиано Гонду поделился впечатлениями от первых дней на зимнем сборе.

  • Аргентинца забрали из «Зенита» в обмен на Игоря Дивеева.
  • Форвард забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 51 матче после переезда в Россию.

– Мы тренируемся уже два дня, потихоньку узнаю команду, тренерскую идею. Игроки очень хорошие. Сейчас главное – продолжать работать.

– Есть ли что-то, что для тебя стало новым, удивило?

Я доволен интенсивностью тренировок. Это меня удивило. То, как команда тренируется. Еще мне нравится игровая идея главного тренера.

– Ты быстро адаптировался к РПЛ. Болельщики ЦСКА желают тебе скорейшей адаптации в нашей команде.

– Я хочу поскорее начать играть. Сейчас задача – провести хорошие сборы. И набрать форму. Я вижу огромное количество комментариев. Со словами поддержки. Хочу поблагодарить за все это.

– Еще в комментариях есть теория, что аргентинцы в ЦСКА не раскрываются полностью. И ЦСКА очень долго ждал нападающих. Читал ли ты это?

– Я не сужу по национальному признаку. Я смотрю на себя. Я уверен, что я смогу выйти и забивать. Делать свою работу хорошо. Надеюсь, я буду тем, кто сумеет переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА.

Еще по теме:
Быстров – про обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»: «Раньше я бы в такое не поверил» 1
Челестини охарактеризовал новичка Гонду 3
Сафонов определил, кто выиграл в обмене Дивеева на Гонду 1
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гонду Лусиано
