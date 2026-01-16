Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба упрекнул «Локомотив»: «Быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала»

16 января, 14:48
12

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба критически высказался о «Локомотиве», за который выступал с февраля 2023 по сентябрь 2024 года.

«Они быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Миранчук, Жемалетдинов, Дзюба, теперь вот – Баринов.

Одно дело, когда ты «подвис» и рискуешь вылететь, другое, когда всe более‑менее хорошо. Они и сейчас в таблице очень высоко стоят, и сами это знают.

В «Локомотиве» сейчас будут говорить о задачах на вторую часть сезона, о чемпионской гонке и битве за золото. Но мы‑то с вами прекрасно понимаем, что быть в пятерке для них – очень хороший результат», – заявил Дзюба.

  • Будучи в «Локо», форвард конфликтовал с директором клуба Владимиром Леонченко и главным тренером Михаилом Галактионовым.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aндрей-кадулин-google
1768724353
Работа у вас такая,покруче футболистов продают и отдают за ненадобностью, тебе ли это не знать,а то сидел бы в свинарне мечтая о чемпионстве
Ответить
Все новости
