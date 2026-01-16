Пономарев – о новом тренере «Спартака»: «Какие мозги у этой темной лошади?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев возмущен назначением Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

– Не выглядит ли странным, что самую популярную команду России возглавил тренер, который работал на Кипре? Как оцените это назначение?

– Карседо настолько темная лошадь, что тут даже говорить не о чем. Все эти назначения тренеров... Что получится, как выйдет... Будем следить.

Какие у него достижения? Работал на Кипре? Ну и что дальше? Скоро будем приглашать тренеров из чемпионата Африки.

– Как считаете, Карседо сможет побороться за золото?

– Я думаю нет. Какие у него мозги у этого Карседо? Он работал на Кипре, в песке. Чтобы мне назначить тренера мне нужно послушать как он дает установку для команды, как говорит играть в обороне, как действовать в атаке, как делать разбор.

Посмотрим, что получится у «Спартака». Работа тренера очень сложная, многие этого не понимают.

– Вы считаете, что можно было назначить более именитого специалиста?

– Я считаю, что следовало назначить отечественного специалиста, у нас уже вошло в привычку приглашать на работу иностранцев, что очень напрасно.

Сережа Игнашевич у нас есть, другие ребята. Построил в «Балтике» отличную команду, я с удовольствием за ними следил, почему бы ему не дать шанс на повышение?

И Тихонов есть, и Титов, надо своим доверять. А получается, что наши прозябают и не выходят на серьезные позиции, а иностранцы без имени работают в топовых клубах, грустно это все.