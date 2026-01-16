Введите ваш ник на сайте
  • Пономарев – о новом тренере «Спартака»: «Какие мозги у этой темной лошади?»

16 января, 17:05
22

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев возмущен назначением Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

– Не выглядит ли странным, что самую популярную команду России возглавил тренер, который работал на Кипре? Как оцените это назначение?

– Карседо настолько темная лошадь, что тут даже говорить не о чем. Все эти назначения тренеров... Что получится, как выйдет... Будем следить.

Какие у него достижения? Работал на Кипре? Ну и что дальше? Скоро будем приглашать тренеров из чемпионата Африки.

– Как считаете, Карседо сможет побороться за золото?

– Я думаю нет. Какие у него мозги у этого Карседо? Он работал на Кипре, в песке. Чтобы мне назначить тренера мне нужно послушать как он дает установку для команды, как говорит играть в обороне, как действовать в атаке, как делать разбор.

Посмотрим, что получится у «Спартака». Работа тренера очень сложная, многие этого не понимают.

– Вы считаете, что можно было назначить более именитого специалиста?

– Я считаю, что следовало назначить отечественного специалиста, у нас уже вошло в привычку приглашать на работу иностранцев, что очень напрасно.

Сережа Игнашевич у нас есть, другие ребята. Построил в «Балтике» отличную команду, я с удовольствием за ними следил, почему бы ему не дать шанс на повышение?

И Тихонов есть, и Титов, надо своим доверять. А получается, что наши прозябают и не выходят на серьезные позиции, а иностранцы без имени работают в топовых клубах, грустно это все.

  • Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
  • Соглашение 52‑летнего испанского специалиста с красно‑белыми рассчитано до лета 2028 года.
  • Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Пономарев Владимир
Povedkin
1768574300
Сережа Игнашевич у нас есть, другие ребята..... И Тихонов есть, и Титов, надо своим доверять.======== Мля, а чо он про Саню Мостового не сказал ? Самый футбольный человек. Гы гы
Ответить
neim
1768574780
Между прочим, тут трудно с Пономарёвым не согласиться. Почему иностранные тренеры без имени и без отчества возглавляют Спартак, а российские специалисты остаются не востребованными ? Ведь уже понятно думаю всем, что Семак, Мусаев, Галактионов, Талалаев, Рахимов, Черчесов, Тедеев, это не иностранные специалисты, а наши, отечественные тренеры команд первой восьмёрки первой части нынешнего чемпионата. Зачем стремиться подписать иностранцев, они что, не из того же теста сделаны, или чем-то лучше наших ? Тогда где их достижения ?
Ответить
NewLife
1768574982
Наводящие вопросы помойной .издобратии не смогли развернуть деда маразматика в сторону откровенного хейта. Позор интернет помойке и ее спонсорам в Бомбардире.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1768575384
Шлаку шлак! Гыгыгы
Ответить
Император Бомжей
1768575424
А у ЦСКА российский специалист тренер, я че т подзабыл)))? А он из футбольной страны приехал тренировать? По мне так Швейцария не особо то и футбольная страна, хотя сборная нормик, а вот чемпионат не очень))) И по мне так, очень добротно тренер ЦСКА работает на своём посту.
Ответить
dimazavr
1768577851
А этот всё про лошадей.
Ответить
Spartak_forv@
1768578747
Про Артигу ему не говорите)деда инфаркт хватит)
Ответить
aaaaahhhh
1768581876
Бомбардир, я на вас в суд подам, за то что вы мучаете старых, немощных людей. Хватит уже извращаться.
Ответить
Otec Onufrij
1768718440
Если по этому товарищу даже Титов тренер, что уж тогда о великом Мостовом промолчал?
Ответить
Otec Onufrij
1768718684
Пономарев скромно промолчал, не предложив свою кандидатуру
Ответить
