Песьяков охарактеризовал нового тренера «Спартака»

Экс-вратарь «Спартака» Сергей Песьяков, сейчас выступающий за «Крылья Советов», высказался о назначении Хуана Карлоса Карседо в московскую команду.

– В «Спартаке» вы играли при Унаи Эмери, в штабе которого был нынешний тренер клуба – Хуан Карседо. Что можете о нем рассказать?

– Сейчас уже сложно вспоминать конкретику, тогда он был на вторых ролях. Карседо – как Роман Пилипчук при Массимо Каррере, могу так сравнить.

Рассказывал нам про тактику. Но Роман Михайлович все равно был поярче Карседо, больше погружен в процесс.

– Что ждете теперь от «Спартака»?

– Пока новый тренер – это кот в мешке. А от «Спартака» хочется стабильности. Честно, всегда очень переживаю за происходящее в нем, отношусь с любовью к этому клубу.

Поэтому хочется, чтобы не было этих «качелей» и не меняли за год по два-три тренера. Ну и, естественно, жду результат.

– Почему так происходит, что уже который тренер приходит в «Спартак», но результата достичь удается очень редко?

– Не знаю, сложный вопрос. «Краснодар» тоже долго шел к своему успеху. ЦСКА в какой-то момент стал гегемоном, потом был «Зенит».

Теперь ждем от «Спартака». У клуба пока получается из крайности в крайность: то на чемпионство претендует, то на восьмом месте идет.

И при Карпине так было: мы боролись за золото, а потом были пятыми. Лига чемпионов, затем провал. Такие «качели» были всегда. Это же «Спартак»!