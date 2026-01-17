Песьяков: «Игроки «Спартака» смеялись над трансферами клуба»

Бывший вратарь «Спартака» Сергей Песьяков вспомнил, как игроки воспринимали трансферы клуба.

– Кто сейчас больше всего достоин чемпионства?

– Если посмотреть на наши матчи с «Краснодаром», то, естественно, назову «быков». Они заслуживают этого за счет своего состава, игры. Смотрятся предпочтительнее всех остальных.

– Парадоксально, что они не ставят никаких рекордов на трансферном рынке, но при этом идут выше «Спартака» и «Зенита».

– Ну, по поводу «Зенита» я бы поспорил еще – всего один балл разницы.

– Тем не менее «Краснодар» выиграл прошлый чемпионат и сейчас находится на первой строчке.

– Тут нужно обратить внимание на селекционный отдел, который занимается поиском футболистов. Когда я был в «Спартаке», мы порой смеялись над трансферами своего клуба. По моему мнению, были достаточно странные переходы, как тот же Лукас Барриос. Его вели, потом он уехал в Китай, зачах, и мы его взяли.

Но у «Спартака» сейчас есть неплохие покупки. «Зенит», бывает, промахивается, да. У «Краснодара» с трансферами пока получается лучше всех.