Песьяков заявил о психологических проблемах в «Крыльях Советов»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков оценил состояние команды в начале сборов.

– На пресс-конференции по итогам года Магомед Адиев сказал, что команда была абсолютно не готова к началу сезона. Как вы оцениваете состояние команды сейчас?

– В отпуске я все задания выполнял, думаю, ребята тоже, поэтому по физическим кондициям должны быть готовы к тренировкам. А если брать с психологической точки зрения, то не все так гладко из-за результатов и слухов вокруг команды.

– У вас по составу очень приличная команда, но идете в двух очках от зоны стыков. Какие эмоции это вызывает?

– По именам мы в десяточке должны быть, а то и чуть повыше. Наша задача – это топ-8.