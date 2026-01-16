Португальский клуб обвинили в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»

У клуба «Каза Пиа» возникли проблемы из-за продажи нападающего Фелиппе Кардосо в «Ахмат» летом 2024 года.

Португальский клуб обвинили в нарушении санкций ЕС, сообщает CNN Portugal со ссылкой на Público.

«Каза Пиа» получила более миллиона евро за несколько переводов через посредника в ОАЭ.

В прокуратуре считают, что клуб занимался не только нарушением санкций, но и отмыванием денег, а также подделкой документов.

«Каза Пиа» отвергает все обвинения. Они утверждают, что действовали в рамках закона, поскольку трансфер был зарегистрирован на официальных платформах и публично объявлен.