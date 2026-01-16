Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Португальский клуб обвинили в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»

Португальский клуб обвинили в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»

16 января, 16:53
8

У клуба «Каза Пиа» возникли проблемы из-за продажи нападающего Фелиппе Кардосо в «Ахмат» летом 2024 года.

Португальский клуб обвинили в нарушении санкций ЕС, сообщает CNN Portugal со ссылкой на Público.

«Каза Пиа» получила более миллиона евро за несколько переводов через посредника в ОАЭ.

В прокуратуре считают, что клуб занимался не только нарушением санкций, но и отмыванием денег, а также подделкой документов.

«Каза Пиа» отвергает все обвинения. Они утверждают, что действовали в рамках закона, поскольку трансфер был зарегистрирован на официальных платформах и публично объявлен.

Еще по теме:
В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом» 1
Игрок «Ахмата» перешел в сербский клуб
«Ахмат» избавился от защитника 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Хэнань Ахмат Каза Пиа Кардосо Фелиппе
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1768572160
а нам все равно ...
Ответить
Povedkin
1768572435
Трампец Каза Пие.Гы гы
Ответить
Император Бомжей
1768572920
Да и пошли они в очко со своими обвинениями))
Ответить
темирхан
1768575263
Каса Пиа нарушила САНКЦИИ продав игрока Ахмату! Вопрос! А Пари Сен-Жермен не нарушил случайно санкции купив у Краснодара Сафонова????? А ну да! Это же ДРУГОЕ! Ну как мы можем на ПСЖ наехать!!!! Ведь там завязана арабская нефть! ну нельзя не в коем случае.
Ответить
Главные новости
ФотоДивеев поделился эмоциями от первых дней в «Зените»
19:16
2
Дзюба – о новом поколении футболистов: «Как только мячик видят — проблемы начинаются»
19:12
«Выставка оказалась очень сильной»: Сафонов посетил Лувр
18:28
7
Зинченко согласовал контракт с новым клубом
18:13
5
Игрок, которым интересовался «Зенит», не хочет выступать в России
18:00
7
«Челси» согласовал контракт с Жаке – за игрока просят 65 миллионов
17:36
1
Мостовой призвал Захаряна уйти из «Сосьедада»
17:26
1
«Должны плакать, что капитан уходит»: Смородская раскритиковала фанатов «Локо»
17:11
2
«Тут же отвезли в больницу»: Смертин рассказал о состоянии здоровья после марафона в Якутии
16:53
6
Ловчев отреагировал на капитанскую повязку Дзюбы в «Акроне»
16:27
2
Все новости
Все новости
Глушаков отреагировал на участие 50-летнего Смертина в ультрамарафоне в Якутии
19:32
Назван лучший российский вратарь – это не Акинфеев и Сафонов
18:40
3
«Шоу продолжается»: экс-игрок «Спартака» высказался о назначении Карседо
17:47
7
«Должны плакать, что капитан уходит»: Смородская раскритиковала фанатов «Локо»
17:11
2
«Тут же отвезли в больницу»: Смертин рассказал о состоянии здоровья после марафона в Якутии
16:53
6
«Локомотиву» предложили продать еще одного ведущего футболиста
16:40
Ловчев отреагировал на капитанскую повязку Дзюбы в «Акроне»
16:27
2
Канчельскис ответил, кто из российских тренеров мог бы возглавить «МЮ»
16:13
7
У ЦСКА появился конкурент в борьбе за Андраде
16:00
1
Агенты Даку оценили, может ли игрок уйти из «Рубина» зимой
15:53
Агент Макарова, отстраненного от сборов с «Динамо», высказался о приглашении игрока в «Крылья»
15:43
1
Фото4 игрока «Краснодара» перешли в московский клуб
15:25
ФотоСоболев: «В 2016 Дивея отвозил»
14:59
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» победит в РПЛ: «У них вроде юбилей, да?»
14:47
9
Защитник «Ростова» перешел в клуб Первой лиги
14:34
1
Даку заинтересовались три клуба Бундеслиги
14:04
4
«Ротор» подписал экс-игрока 6 клубов РПЛ и воспитанника «Зенита»
13:15
1
Мостовой сказал, может ли уход Маркиньоса ослабить «Спартак»
12:48
5
Фото2 форварда из РПЛ опережают Холанда и Мбаппе по важному показателю
12:43
2
Реакция Быстрова на назначения Карседо и Артиги
12:26
6
«Зенит» нацелился на полузащитника «Локомотива»
12:17
1
Смертин – об ультрамарафоне в Якутии: «После финиша выпил коньяка»
11:59
1
«Локомотив» не станет покупать игрока «Ростова»
11:39
1
Семак может отказаться от подисания экс-игрока сборной Бразилии
11:28
4
Игрок «Динамо», отстраненный от сборов, отказался от перехода в «Крылья Советов»
11:10
3
Ловчев призвал создать механизм для защиты российских тренеров
10:59
1
Названа причина задержки трансфера Рикардо в «Динамо»
10:48
В «Црвене Звезде» отреагировали на новость об интересе к Маркиньосу
10:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 