78-летний Адвокат нашел новую работу

Вчера, 16:56
2

«Фейеноорд» объявил о возвращении в клуб Дика Адвоката.

78-летний специалист стал консультантом главного тренера команды из Роттердама Робина ван Перси.

Сотрудничество с ним рассчитано до конца сезона-2025/26.

При этом Адвокат не будет занимать в «Фейеноорде» какую-либо официальную должность.

  • В феврале тренер объявил о завершении карьеры.
  • Причина – проблемы со здоровьем у дочери.
  • Последним местом работы Адвоката была сборная Кюрасао, которую он вывел на ЧМ-2026.
  • Ранее он возглавлял «Зенит» (2006-2009) и сборную России (2010-2012).
  • «Фейеноорд» занимает второе место в таблице чемпионата Нидерландов после 27 туров, отставая от лидирующего ПСВ на 16 очков.

Источник: твиттер «Фейеноорда»
Нидерланды. Эредивизие Фейеноорд Адвокат Дик ван Перси Робин
Комментарии (2)
Император Бомжей
1773842721
Как я, и писал, прошел месяц и он уже при делах, пусть якобы и неофициально)))
Foxitkuban
1773848147
Должно быть стыдно бомбардЫру за то, что позиционируя себя как футбольный ресурс, не знают как правильно пишется фамилия тренера. Дик Адвокаат.
