78-летний Адвокат нашел новую работу

«Фейеноорд» объявил о возвращении в клуб Дика Адвоката.

78-летний специалист стал консультантом главного тренера команды из Роттердама Робина ван Перси.

Сотрудничество с ним рассчитано до конца сезона-2025/26.

При этом Адвокат не будет занимать в «Фейеноорде» какую-либо официальную должность.