78-летний Адвокат нашел новую работу

«Фейеноорд» объявил о возвращении в клуб Дика Адвоката.
78-летний специалист стал консультантом главного тренера команды из Роттердама Робина ван Перси.
Сотрудничество с ним рассчитано до конца сезона-2025/26.
При этом Адвокат не будет занимать в «Фейеноорде» какую-либо официальную должность.
- В феврале тренер объявил о завершении карьеры.
- Причина – проблемы со здоровьем у дочери.
- Последним местом работы Адвоката была сборная Кюрасао, которую он вывел на ЧМ-2026.
- Ранее он возглавлял «Зенит» (2006-2009) и сборную России (2010-2012).
- «Фейеноорд» занимает второе место в таблице чемпионата Нидерландов после 27 туров, отставая от лидирующего ПСВ на 16 очков.
Источник: твиттер «Фейеноорда»