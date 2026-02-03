Зинченко объяснил, почему перешел в «Аякс»

Защитник Александр Зинченко высказался о своем переходе в «Аякс» на правах аренды до конца сезона.
– Я очень счастлив быть здесь. Я сильно взволнован и с нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде, познакомлюсь со всеми в клубе и, конечно, сыграю свой первый матч перед болельщиками.
– Переговоры заняли время. Какими были ощущения этот период?
– Это были довольно стрессовые десять дней с того момент, когда я услышал о возможности перехода. Но, слава богу, все случилось. Я с нетерпением жду возможности сыграть.
Первое, о чем я подумал, – это большой клуб с огромной историей. Когда я узнал о таком варианте, сразу подумал: «Аякс» всегда играет в своeм стиле, и он мне очень подходит. Хочется как можно быстрее начать.
– Почему именно этот стиль тебе близок?
– Потому что «Аякс», с тех пор, как я его помню, всегда делает ставку на комбинационный футбол, за которым приятно смотреть. Очень надеюсь, что мне подойдет такая игра.
– Это похоже на то, к чему ты привык в «Манчестер Сити»?
– Да, в «Манчестер Сити» и в «Арсенале». Это команды, которые любят контролировать мяч и доминировать в игре. Такой футбол мне нравится.
- Сообщалось, что «Аякс» заплатит за аренду Зинченко «Арсеналу» 1,5 миллиона евро и бонусы, связанные с возможным завоеванием права сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
- В этом сезоне 29-летний украинец провел 10 матчей за «Ноттингем Форест» на правах аренды.