Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зинченко объяснил, почему перешел в «Аякс»

Вчера, 11:45
2

Защитник Александр Зинченко высказался о своем переходе в «Аякс» на правах аренды до конца сезона.

– Я очень счастлив быть здесь. Я сильно взволнован и с нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде, познакомлюсь со всеми в клубе и, конечно, сыграю свой первый матч перед болельщиками.

– Переговоры заняли время. Какими были ощущения этот период?

– Это были довольно стрессовые десять дней с того момент, когда я услышал о возможности перехода. Но, слава богу, все случилось. Я с нетерпением жду возможности сыграть.

Первое, о чем я подумал, – это большой клуб с огромной историей. Когда я узнал о таком варианте, сразу подумал: «Аякс» всегда играет в своeм стиле, и он мне очень подходит. Хочется как можно быстрее начать.

– Почему именно этот стиль тебе близок?

– Потому что «Аякс», с тех пор, как я его помню, всегда делает ставку на комбинационный футбол, за которым приятно смотреть. Очень надеюсь, что мне подойдет такая игра.

– Это похоже на то, к чему ты привык в «Манчестер Сити»?

– Да, в «Манчестер Сити» и в «Арсенале». Это команды, которые любят контролировать мяч и доминировать в игре. Такой футбол мне нравится.

  • Сообщалось, что «Аякс» заплатит за аренду Зинченко «Арсеналу» 1,5 миллиона евро и бонусы, связанные с возможным завоеванием права сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
  • В этом сезоне 29-летний украинец провел 10 матчей за «Ноттингем Форест» на правах аренды.

Еще по теме:
Зинченко перешел в «Аякс» 15
Раскрыта стоимость трансфера Зинченко в «Аякс» 2
Мама Зинченко живет в Москве в квартире, за которую должна деньги 39
Источник: официальный сайт «Аякса»
Нидерланды. Эредивизие Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Аякс Арсенал Зинченко Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1770118757
Да ты на х...й никому не нужен, а современный Аякс это пристанище хлама
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1770126577
Отработанный материал
Ответить
Главные новости
Кубок Испании. «Барселона» прошла в полуфинал, победив обидчика «Реала»
01:01
Кубок лиги. «Арсенал» выбил «Челси» и стал первым финалистом
00:59
Мостовой назвал две команды РПЛ, способных выйти в плей-офф еврокубков
00:36
1
Роналду задумался о возвращении в бывший клуб
00:12
ФотоСмолов поиграл в футбол с Хабибом, Рублевым и экс-звездами РПЛ
Вчера, 23:56
Пономарев обескуражен игрой ЦСКА против «Краснодара»: «Все полетело к чертовой матери»
Вчера, 23:40
5
Канчельскис выбрал неожиданного фаворита Лиги чемпионов
Вчера, 23:18
Инфантино предостерегли из-за слов о допуске России: «Европа его прибьет»
Вчера, 23:05
4
Ташуев назвал клуб РПЛ с чемпионской трансферной кампанией
Вчера, 22:55
1
ФотоВинисиус выложил фото с Ким Кардашьян
Вчера, 22:47
Все новости
Все новости
Зинченко объяснил, почему перешел в «Аякс»
Вчера, 11:45
2
Раскрыта стоимость трансфера Зинченко в «Аякс»
30 января
2
«Аякс» изменил условия перехода Зинченко
20 января
Фабрицио Романо назвал следующий клуб Зинченко
19 января
4
Ван Бастен оставил работу ради тяжелобольной жены
17 января
2
Ван Нистелрой нашел новую работу
16 января
2
ФотоИбрагимович перешел в «Аякс»
14 января
1
Подробности трансфера Ибрагимовича в «Аякс»
11 января
Ибрагимович приближается к трансферу в «Аякс»
10 января
5
Тен Хаг нашел новую работу
7 января
2
Известно новое место работы Кройфа
2025.12.29 14:27
ВидеоВан дер Сар искупался в Северном море
2025.12.21 23:37
3
Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол
2025.12.18 20:20
2
Фото«Аякс» бесплатно подписал экс-игрока «Арсенала»
2025.12.16 18:43
1
ВидеоРоббен начал карьеру в другом виде спорта
2025.11.17 11:32
1
Экс-спартаковец оформил хет-трик за ПСВ
2025.11.09 23:55
5
«Аякс» объявил об увольнении главного тренера
2025.11.06 19:27
Суд вынес решение по апелляции Промеса
2025.10.01 14:14
7
Фанаты ПСВ напали на руководство «Аякса»
2025.09.29 22:02
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
73-летний ван Гаал заявил о победе над раком
2025.07.12 09:18
Белоус – о желании Промеса играть в Латвии: «Когда ты в тюрьме, даже в Антарктиду играть попросишься»
2025.07.11 22:00
Промес просил отпустить его в страну, граничащую с Россией
2025.07.08 21:09
Промеса могут выпустить из тюрьмы
2025.07.07 22:33
5
Промес взят под стражу в Нидерландах
2025.06.21 01:37
8
⚡️ Промесу грозит 20 лет тюрьмы
2025.06.21 00:24
32
Суд Амстердама сделал заявление об экстрадиции Промеса
2025.06.20 22:35
3
В Нидерландах заявили, что у Промеса уже нет шансов избежать 7-летнего срока
2025.06.12 20:46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 