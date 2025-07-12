Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

73-летний ван Гаал заявил о победе над раком

Сегодня, 09:18

Экс-тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал рассказал о состоянии своего здоровья.

  • Сообщалось, что у него рак простаты.
  • О заболевании ван Гаала стало известно в апреле 2022 года.
  • 8 августа тренеру исполнится 74 года.

«Рак меня больше не беспокоит. Два года назад мне сделали несколько операций. Тогда все было плохо.

Но в конце концов все обошлось, так что теперь я справляюсь. Я прохожу осмотры каждые несколько месяцев, и дела идут хорошо. Мне все лучше и лучше», – заявил ван Гаал.

Еще по теме:
73-летний ван Гаал готов вернуться к тренерской работе, но при одном условии
Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере
Ван Гаал – о четвертьфинале с Аргентиной на ЧМ-2022: «Я все еще думаю, что нас ограбили» 1
Источник: Voetbal International
Нидерланды. Эредивизие ван Гаал Луи
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
OLIMPBET-Суперкубок России. ЦСКА победил «Краснодар» и выиграл первый трофей с Челестини
20:00
24
У «Матч ТВ» сломалась трансляция OLIMPBET-Суперкубка России
19:25
5
Легенда «Торпедо» Савичев отреагировал на исключение клуба из РПЛ
19:11
5
Газзаев заявил, что РПЛ нарушает рекомендацию УЕФА по количеству участников
18:36
9
В Барселоне открыли мурал в честь 18-летия Ямаля
18:18
1
Радимову не понравилось, что «Торпедо» пустили в Первую лигу: «В ФНЛ они не нужны»
18:07
7
Россиянин вошел в тренерский штаб Пиоли в «Фиорентине»
17:53
3
Энрике назвал лучшего тренера в мире
17:30
2
Набабкин определил, кто более страшен в гневе – Слуцкий или Гончаренко
17:17
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – ЦСКА: 12 июля
17:03
29
Все новости
Все новости
73-летний ван Гаал заявил о победе над раком
09:18
Белоус – о желании Промеса играть в Латвии: «Когда ты в тюрьме, даже в Антарктиду играть попросишься»
Вчера, 22:00
Промес просил отпустить его в страну, граничащую с Россией
8 июля
3
Промеса могут выпустить из тюрьмы
7 июля
7
Промес взят под стражу в Нидерландах
21 июня
8
⚡️ Промесу грозит 20 лет тюрьмы
21 июня
36
Суд Амстердама сделал заявление об экстрадиции Промеса
20 июня
3
В Нидерландах заявили, что у Промеса уже нет шансов избежать 7-летнего срока
12 июня
1
Стала известна дальнейшая судьба Промеса
12 июня
8
Промеса вернули под стражу в Дубае
12 июня
11
ФотоУчастник матча Россия – Нидерланды на Евро-2008 возглавил «Аякс»
31 мая
1
Умер экс-тренер сборной Нидерландов, выигравший финал Евро-1988 у СССР
22 мая
Тен Хаг может вернуться в бывший клуб
20 мая
Чемпион Нидерландов отыграл 9 очков за 4 тура
18 мая
1
36-летний серебряный призер ЧМ-2018 оформил хет-трик за ПСВ
4 мая
Экс-спартаковец принес ПСВ победу в матче Эредивизие
25 апреля
3
Умер тренер, выигравший четыре трофея с «Реалом»
10 апреля
ТОП-10 лучших бомбардиров «Аякса» за всю историю
9 апреля
4
У футболиста ПСВ обнаружен туберкулез в активной форме
24 марта
«Фейеноорд» объявил о назначении ван Перси
23 февраля
Ван Перси возглавит клуб, вышедший в 1/8 финала Лиги чемпионов
21 февраля
1
ФотоКоманда ван Перси пропустила в Эредивизие, когда у соперника на поле было 12 игроков
2 февраля
4
Эредивизие. «Херенвен» ван Перси сенсационно победил лидирующий ПСВ (1:0)
2024.12.15 11:52
Промес прокомментировал уголовное преследование в отношении себя
2024.12.15 00:02
20
77-летний Адвокат вывел Кюрасао на Золотой кубок КОНКАКАФ
2024.11.20 18:28
2
Экс-игрок «Спартака» поучаствовал в матче легенд «Аякса» и «Реала»
2024.11.17 22:10
Фото«Аякс» меняет логотип – возвращается к эмблеме 1928 года
2024.11.17 12:01
1
Снейдер: «В 2010 году меня «ограбили», не дав «Золотой мяч»
2024.11.01 13:53
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 