73-летний ван Гаал заявил о победе над раком

Экс-тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал рассказал о состоянии своего здоровья.

Сообщалось, что у него рак простаты.

О заболевании ван Гаала стало известно в апреле 2022 года.

8 августа тренеру исполнится 74 года.

«Рак меня больше не беспокоит. Два года назад мне сделали несколько операций. Тогда все было плохо.

Но в конце концов все обошлось, так что теперь я справляюсь. Я прохожу осмотры каждые несколько месяцев, и дела идут хорошо. Мне все лучше и лучше», – заявил ван Гаал.