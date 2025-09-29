Фанаты ПСВ напали на руководство «Аякса»

Боссы «Аякса» были атакованы после матча 6-го тура чемпионата Нидерландов против ПСВ.

Команды встречались в Эйндховене 21 сентября.

Итоговый счет – ничья 2:2.

По окончании игры два фаната ПСВ напали на технического директора «Аякса» Алекса Круса и спортивного директора Марейна Бекера.

Это произошло на одном из лестничных пролетов стадиона. Лица нарушителей зафиксировали видеокамеры.

ПСВ аннулировал абонементы обоих болельщиков. Кроме того, им запретили посещать все футбольные арены в Нидерландах.