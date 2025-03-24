У футболиста ПСВ обнаружен туберкулез в активной форме

Пресс-служба ПСВ подтвердила, что один из игроков команды болен туберкулезом.
У неназванного футболиста обнаружено инфекционное заболевание в активной форме.
«У одного из игроков ПСВ диагностирован активный туберкулез. В сложившихся обстоятельствах игрок чувствует себя хорошо.
Хотя вероятность дальнейшего заражения невелика, за ситуацией внимательно следят в соответствии со стандартными протоколами.
ПСВ поддерживает игрока в его восстановлении и просит уважать конфиденциальность. Когда появятся соответствующие обновления, мы сообщим о них по нашим официальным каналам», – говорится в заявлении клуба.
- По информации De Telegraaf, заболел испанский нападающий Лукас Перес.
Источник: сайт ПСВ