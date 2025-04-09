ТОП-10 лучших бомбардиров «Аякса» за всю историю

«Аякс» был основан 18 марта 1900 года и является одним из самых известных и успешных клубов в истории футбола как Нидерландов, так и Европы. «Аякс» знаменит своей приверженностью атакующим формациям, системой воспитания молодежи, культурным влиянием.

Именно во многом благодаря «Аяксу» (и Йохану Кройффу, о котором речь пойдет ниже) появился термин «тотальный футбол» – уникальный стиль игры, направленный на атаку. Само собой разумеется, что на протяжении десятилетий в составе «Аякса» выступали многие выдающиеся форварды. Именно о них и поговорим далее, представив десять лучших бомбардиров за всю историю «Аякса».

10. Деннис Бергкамп – 122

Знаменитый «нелетучий голландец». Культовая фигура не только для болельщиков «Аякса», но и для фанов лондонского «Арсенала».

В юные годы Деннис пережил личную трагедию, связанную с авиаперелетами и отказался от каких-бы то ни было путешествий по воздуху. Зато Бергкамп умел летать на поле! Он прославился фантастическими навыками контроля мяча, умными передачами и бомбардирскими талантами.

«Я всегда знаю, где и как окажется мяч спустя секунду или две. Это очень облегчает мне жизнь», – говорил Деннис о своей работе на поле.

9. Яри Литманен – 133

Лучшие годы великолепной карьеры финна Литманена пришлись как раз на «Аякс». Суммарно он провел за команду из Амстердама 255 матчей, наколотив 133 мяча.

Литманен, как и Бергкамп, был не только выдающимся бомбардиром, но и отменным плеймейкером. В составе «Аякса» выиграл россыпь домашних трофеев, а также побеждал в Лиге чемпионов и становился обладателем Межконтинентального кубка.

8. Кес Грот – 134

Выступал за «Аякс» в конце пятидесятых – середине шестидесятых годов прошлого века. После завершения карьеры футболиста работал тренером на молодежном уровне. Грот трудился с юношеской командой «Аякса», помогая клубу из Амстердама выращивать новых талантов.

7. Марко ван Бастен – 152

Этот уважаемый мужчина также едва ли нуждается в представлении. Ван Бастен стал легендой «Аякса» и «Милана». На протяжении карьеры трижды становился обладателем «Золотого мяча».

Его лучший сезон в составе «Аякса» пришелся на чемпионат 1985/1986 годов. Тогда Ван Бастен наколотил 37 мячей в первенстве Нидерландов.

6. Рууд Гелс – 153

Прежде чем солидно «наследить» в «Аяксе» Гелс успел стать звездой в стане главного исторического врага амстердамцев – «Фейеноорде» из Роттердама. Также успел поиграть и за ПСВ. В составе национальной сборной Нидерландов доходил до финала чемпионата мира 1974 года.

В семидесятые годы прошлого года Гелс доминировал в чемпионате Голландии, трижды кряду становившись лучшим снайпером турнира.

5. Клас-Ян Хунтелар – 158

Провел в «Аяксе» шесть лет (две кадендции), наколотив 158 голов во всех соревнованиях. Нидерландская пресса окрестила Хунтелара «одним из самых недооцененных нападающих в истории мирового футбола».

4. Пит Кейзер – 176

Играл за первую команду «Аякса» 15 лет, суммарно провел более четырехсот матчей. Был одним из лидеров знаменитой команды, которая трижды побеждала в розыгрыше Кубка европейских чемпионов. Выступал за «Аякс» на протяжении всей карьеры профессионального футболиста. Занимает пятнадцатое место в списке лучших бомбардиров в истории Эредивизии.

3. Хенк Грот – 201

Родной брат Кеса Грота, который упоминался ранее (8-я строчка в нашем рейтинге). Пришел в «Аякс» в 1959 году и сходу выдал сумасшедший перфоманс, отгрузив соперникам команды из Амстердама 38 голов в 33 матчах чемпионата Нидерландов. В следующем сезоне не почивал на лаврах и отметился еще более впечатляющим выступлением – 42 (!) результативных удара.

Грот был вынужден рано завершить свой путь в профессиональном футболе. Все дело в том, что он получил серьезную травму в матче за национальную сборную Нидерландов и не смог вернуться на поле.

2. Шак Сварт – 213

Шак – воспитанник легендарной академии «Аякса». В родном клубе провел почти 600 матчей, что является рекордным показателем в истории «Аякса». Восемь раз становился чемпионом Эредивизии.

1. Йохан Кройфф

Как уже упоминалось выше – Кройфф стал одним из основоположников так называемого «тотального футбола». В бытность футболистом трижды выигрывал «Золотой мяч». Считается лучшим игроком в истории «Аякса». После того, как повесил бутсы на гвоздь, стал не менее выдающимся тренером, прославившись работой с «Барселоной». Хосеп Гвардиола называет именно Кройффа своим главным учителем и идейным вдохновителем. В настоящее время домашний стадион «Аякса» носит имя Йохана Кройффа.

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