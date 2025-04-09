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ТОП-10 лучших бомбардиров «Аякса» за всю историю

«Аякс» был основан 18 марта 1900 года и является одним из самых известных и успешных клубов в истории футбола как Нидерландов, так и Европы. «Аякс» знаменит своей приверженностью атакующим формациям, системой воспитания молодежи, культурным влиянием.

Именно во многом благодаря «Аяксу» (и Йохану Кройффу, о котором речь пойдет ниже) появился термин «тотальный футбол» – уникальный стиль игры, направленный на атаку. Само собой разумеется, что на протяжении десятилетий в составе «Аякса» выступали многие выдающиеся форварды. Именно о них и поговорим далее, представив десять лучших бомбардиров за всю историю «Аякса».

10. Деннис Бергкамп – 122

Знаменитый «нелетучий голландец». Культовая фигура не только для болельщиков «Аякса», но и для фанов лондонского «Арсенала».

В юные годы Деннис пережил личную трагедию, связанную с авиаперелетами и отказался от каких-бы то ни было путешествий по воздуху. Зато Бергкамп умел летать на поле! Он прославился фантастическими навыками контроля мяча, умными передачами и бомбардирскими талантами.

«Я всегда знаю, где и как окажется мяч спустя секунду или две. Это очень облегчает мне жизнь», – говорил Деннис о своей работе на поле.

9. Яри Литманен – 133

Лучшие годы великолепной карьеры финна Литманена пришлись как раз на «Аякс». Суммарно он провел за команду из Амстердама 255 матчей, наколотив 133 мяча.

Литманен, как и Бергкамп, был не только выдающимся бомбардиром, но и отменным плеймейкером. В составе «Аякса» выиграл россыпь домашних трофеев, а также побеждал в Лиге чемпионов и становился обладателем Межконтинентального кубка.

8. Кес Грот – 134

Выступал за «Аякс» в конце пятидесятых – середине шестидесятых годов прошлого века. После завершения карьеры футболиста работал тренером на молодежном уровне. Грот трудился с юношеской командой «Аякса», помогая клубу из Амстердама выращивать новых талантов.

7. Марко ван Бастен – 152

Этот уважаемый мужчина также едва ли нуждается в представлении. Ван Бастен стал легендой «Аякса» и «Милана». На протяжении карьеры трижды становился обладателем «Золотого мяча».

Его лучший сезон в составе «Аякса» пришелся на чемпионат 1985/1986 годов. Тогда Ван Бастен наколотил 37 мячей в первенстве Нидерландов.

6. Рууд Гелс – 153

Прежде чем солидно «наследить» в «Аяксе» Гелс успел стать звездой в стане главного исторического врага амстердамцев – «Фейеноорде» из Роттердама. Также успел поиграть и за ПСВ. В составе национальной сборной Нидерландов доходил до финала чемпионата мира 1974 года.

В семидесятые годы прошлого года Гелс доминировал в чемпионате Голландии, трижды кряду становившись лучшим снайпером турнира.

5. Клас-Ян Хунтелар – 158

Провел в «Аяксе» шесть лет (две кадендции), наколотив 158 голов во всех соревнованиях. Нидерландская пресса окрестила Хунтелара «одним из самых недооцененных нападающих в истории мирового футбола».

4. Пит Кейзер – 176

Играл за первую команду «Аякса» 15 лет, суммарно провел более четырехсот матчей. Был одним из лидеров знаменитой команды, которая трижды побеждала в розыгрыше Кубка европейских чемпионов. Выступал за «Аякс» на протяжении всей карьеры профессионального футболиста. Занимает пятнадцатое место в списке лучших бомбардиров в истории Эредивизии.

3. Хенк Грот – 201

Родной брат Кеса Грота, который упоминался ранее (8-я строчка в нашем рейтинге). Пришел в «Аякс» в 1959 году и сходу выдал сумасшедший перфоманс, отгрузив соперникам команды из Амстердама 38 голов в 33 матчах чемпионата Нидерландов. В следующем сезоне не почивал на лаврах и отметился еще более впечатляющим выступлением – 42 (!) результативных удара.

Грот был вынужден рано завершить свой путь в профессиональном футболе. Все дело в том, что он получил серьезную травму в матче за национальную сборную Нидерландов и не смог вернуться на поле.

2. Шак Сварт – 213

Шак – воспитанник легендарной академии «Аякса». В родном клубе провел почти 600 матчей, что является рекордным показателем в истории «Аякса». Восемь раз становился чемпионом Эредивизии.

1. Йохан Кройфф

Как уже упоминалось выше – Кройфф стал одним из основоположников так называемого «тотального футбола». В бытность футболистом трижды выигрывал «Золотой мяч». Считается лучшим игроком в истории «Аякса». После того, как повесил бутсы на гвоздь, стал не менее выдающимся тренером, прославившись работой с «Барселоной». Хосеп Гвардиола называет именно Кройффа своим главным учителем и идейным вдохновителем. В настоящее время домашний стадион «Аякса» носит имя Йохана Кройффа.

Таблица ТОП-10 лучший бомбардиров «Фиорентины»

Игрок

Матчей

Голов

Йохан Кройфф

351

254

Шак Сварт

571

213

Хенк Грот

288

201

Пит Кейзер

464

176

Клас-Ян Хунтелар

257

158

Рууд Гелс

166

153

Марко ван Бастен

172

152

Кес Грот

152

134

Яри Литманен

255

133

Деннис Бергкамп

238

122

Нидерланды. Эредивизие Аякс Литманен Яри Хунтелаар Клаас-Ян ван Бастен Марко
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Комментарии (4)
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SLADE2019
1744194063
Да, славная компания.
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...уефан
1744195641
...славные времена, славные имена! Одно слово - Аякс!!!... Когда-то давно, даже кобелю-немцу кличку дал - "Аякс"...
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zigbert
1744207259
Да что тут говорить, звезды мирового уровня.
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fakeid
1744211775
а ещё литманен обзавёлся персональной кружкой и ввёл в оборот гы-гы, за что ему спасибо от последователей. славные были времена. кто понял - тот понял)
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