Символическая сборная недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В нее включены футболисты «Реала», «Арсенала», «Челси», «Атлетико», «Байера», «ПСЖ», «Марселя», «Аталанты», «Копенгагена», ПСВ и «Юниона СЖ».

Вратарь: Марк Флеккен («Байер»);

Защитники: Марк Кукурелья («Челси»), Йерди Схаутен (ПСВ), Хосе-Мария Хименес («Атлетико»), Анан Халаили («Юнион СЖ»);

Полузащитники: Роберт («Копенгаген»), Деклан Райс («Арсенал»), Витинья («ПСЖ»), Шарль Де Кетеларе («Аталанта»);

Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Килиан Мбаппе («Реал»).