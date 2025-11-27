Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Символическая сборная недели в Лиге чемпионов

Вчера, 23:37

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В нее включены футболисты «Реала», «Арсенала», «Челси», «Атлетико», «Байера», «ПСЖ», «Марселя», «Аталанты», «Копенгагена», ПСВ и «Юниона СЖ».

Вратарь: Марк Флеккен («Байер»);

Защитники: Марк Кукурелья («Челси»), Йерди Схаутен (ПСВ), Хосе-Мария Хименес («Атлетико»), Анан Халаили («Юнион СЖ»);

Полузащитники: Роберт («Копенгаген»), Деклан Райс («Арсенал»), Витинья («ПСЖ»), Шарль Де Кетеларе («Аталанта»);

Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Килиан Мбаппе («Реал»).

Еще по теме:
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Сафонов отреагировал на голевую феерию «ПСЖ» и «Тоттенхэма» 2
Определился первый участник плей-офф Лиги чемпионов
Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Марсель Реал Аталанта ПСЖ Копенгаген Арсенал ПСВ Атлетико Челси Юнион СЖ Байер Обамеянг Пьер-Эмерик Хименес Хосе-Мария Мбаппе Килиан Райс Деклан Флеккен Марк Кукурелья Марк Схаутен Йерди Де Кетеларе Шарль Витинья Халаили Анан Роберт
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоНа матче Лиги конференций с киевским «Динамо» вывесили флаги России и СССР
Вчера, 23:59
1
Лунев одним словом описал игру «Динамо» в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:48
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
Вчера, 23:37
Гусев объяснил кубковое поражение «Динамо» от «Зенита»
Вчера, 23:23
1
На ФИФА могут подать в суд из-за Роналду
Вчера, 23:11
6
Семак прокомментировал вылет «Зенита» в Путь регионов Кубка России
Вчера, 23:00
3
ФотоСформированы все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:43
3
ФотоОпределились полуфинальные пары Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 22:35
2
Кубок России. «Зенит» победил «Динамо» (1:0), но все равно вылетел в Путь регионов
Вчера, 22:31
52
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 22:22
Все новости
Все новости
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 22:22
Сафонов отреагировал на голевую феерию «ПСЖ» и «Тоттенхэма»
Вчера, 21:29
2
Определился первый участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 14:51
Генич поиздевался над Слотом после 1:4 от ПСВ, переделав его фамилию
Вчера, 11:14
Слот прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» от ПСВ
Вчера, 09:35
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов
Вчера, 09:26
1
«Ливерпуль» выдал худший результат за последние 72 года
Вчера, 09:21
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 5 туров
Вчера, 01:24
Лига чемпионов. Покер Мбаппе принес «Реалу» волевую победу в Греции (4:3)
Вчера, 01:09
Лига чемпионов. «Арсенал» переиграл «Баварию» (3:1), «ПСЖ» и «Тоттенхэм» устроили голевой фейерверк (5:3)
Вчера, 01:04
Лига чемпионов. «Ливерпуль» потерпел 3-й подряд разгром (1:4), экс-спартаковец забил
Вчера, 00:55
1
Только один игрок оформлял хет-трик в ЛЧ быстрее Мбаппе
Вчера, 00:43
Лига чемпионов. Гол экс-спартаковца помог «Копенгагену» обыграть «Кайрат» (3:2)
26 ноября
ВидеоИгроки «Атлетика» задорно поиграли в снежки на еврокубковом выезде
26 ноября
Три главных фаворита Лиги чемпионов по версии Пирло
26 ноября
«Немножко шокирован»: Мостовой – о матче Лиги чемпионов
26 ноября
Хайкин – лучший вратарь ЛЧ-2025/26 по важному показателю
26 ноября
2
Мареска оценил разгромную победу «Челси» над «Барселоной»
26 ноября
Хайкин установил рекорд среди российских вратарей в Лиге чемпионов
26 ноября
7
Гвардиола назвал виновного в поражении «Манчестер Сити» от «Байера»
26 ноября
Флик прокомментировал 0:3 «Барсы» с «Челси»
26 ноября
1
Эстевао из «Челси» повторил достижение Мбаппе и Холанда
26 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Манчестер Сити», Хайкин пропустил три гола и другие результаты
26 ноября
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону» – 3:0!
26 ноября
4
Гвардиола повторил достижение Фергюсона и Венгера в Лиге чемпионов
25 ноября
1
Сафонов высказался о матче «ПСЖ» – «Тоттенхэм»
25 ноября
2
Вратарь «Реала» заболел гастроэнтеритом
25 ноября
Где смотреть матч «Арсенал» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция: 26 ноября 2025
25 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 