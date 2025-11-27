Лига чемпионов. «Ливерпуль» потерпел 3-й подряд разгром (1:4), экс-спартаковец забил

«Ливерпуль» в 5-м туре Лиги чемпионов крупно проиграл дома ПСВ. У гостей отличился бывший спартаковец Гус Тил.
Также отличился серебряный призер ЧМ-2018 Иван Перишич.
У «Ливерпуля» три подряд крупных поражения, два подряд – на «Энфилде».
«Ливерпуль» занимает 13-ю строчку в таблице ЛЧ. ПСВ идет 15-м.
Лига чемпионов. 5 тур
Ливерпуль - ПСВ - 1:4 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - И. Перишич, 6 (с пенальти); 1:1 - Д. Собослаи, 16; 1:2 - Г. Тил, 56; 1:3 - К. Дриух, 73; 1:4 - К. Дриух, 90+1.
Источник: «Бомбардир»