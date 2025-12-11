Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Манчестер Сити»

Главный тренера «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги домашнего матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» .

«Думаю, нам не за что себя винить. Мы очень хорошо начали, но бывают моменты, когда любая оплошность оказывается болезненной. Соперник вышел вперед уже через 10 минут [после нашего гола]. Мы плохо контролировали игру, но потом взяли ее под контроль до самого конца. Нам не хватало тонкости в действиях. Мне не за что винить игроков.

Когда ты находишься в сложной ситуации, когда так много игроков выбыло из строя, то чувствуешь себя менее уверенно. Поэтому противник так быстро переломил ход игры, потому что это сильный соперник. Мы пропустили очень мало, но этого было достаточно. Когда дела пошли не так, как хотелось бы, появились шансы, но мы ими не воспользовались.

Мое будущее? Речь не обо мне. Я сосредоточен на следующем матче «Реала», это самое важное», – сказал Алонсо.