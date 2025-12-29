Введите ваш ник на сайте
  • Терри выставит на аукцион заплаканную майку с московского финала ЛЧ, в которой не забил пенальти

Терри выставит на аукцион заплаканную майку с московского финала ЛЧ, в которой не забил пенальти

29 декабря 2025, 23:22

Бывший защитник «Челси» Джон Терри сообщил, что выставит на аукцион майку с финала Лиги чемпионов 2008 года против «Манчестер Юнайтед» (1:1, 5:6 по пенальти).

Майка уйдет с молотка 31 декабря. Стартовая цена – 5000 долларов. Деньги от продажи пойдут на благотворительность.

Терри заявляет, что на форме остались следы его слез, протекших после незабитого в серии пенальти удара. Джон поскользнулся и не попал в створ.

  • Это был последний финал ЛЧ в России.
  • В 2022 году Россию лишили финала ЛЧ в Санкт-Петербурге.
  • Терри завершил карьеру в 2018 году.

Еще по теме:
Терри назвал двух главных претендентов на чемпионство АПЛ 4
«Спартаку» посоветовали еще одного тренера на замену Станковичу: «Это большая фигура в мировом футболе» 7
Терри высмеял слова экс-игрока «Тоттенхэма» о «Челси»
Источник: Goal
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Челси Терри Джон
