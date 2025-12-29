Терри выставит на аукцион заплаканную майку с московского финала ЛЧ, в которой не забил пенальти

Бывший защитник «Челси» Джон Терри сообщил, что выставит на аукцион майку с финала Лиги чемпионов 2008 года против «Манчестер Юнайтед» (1:1, 5:6 по пенальти).

Майка уйдет с молотка 31 декабря. Стартовая цена – 5000 долларов. Деньги от продажи пойдут на благотворительность.

Терри заявляет, что на форме остались следы его слез, протекших после незабитого в серии пенальти удара. Джон поскользнулся и не попал в створ.