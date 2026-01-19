Звезды футбола переходят в «Актобе», Сенегал выиграл Кубок Африки, Винисиус решил уйти из «Реала» и другие новости

«Зенит» нацелился на полузащитника «Локомотива»

Заявление Моуринью о возможном возвращении в «Реал»

2 форварда из РПЛ опережают Холанда и Мбаппе по важному показателю

Даку заинтересовались три клуба Бундеслиги

«Палмейрас» согласовал контракт с защитником «Зенита»

Нани возобновит карьеру в «Актобе», клуб из Казахстана также подпишет Пьянича

Зинченко согласовал контракт с новым клубом

Винисиус сообщил своему окружению об уходе из «Реала» в конце сезона

Сенегал выиграл Кубок Африки, победив Марокко (1:0). Форвард «Реала» Диас не забил пенальти на 24-й добавленной минуте

«Барселона» проиграла «Сосьедаду» (1:2), отрыв от «Реала» – 1 очко